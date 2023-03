‘Quitar obligatoriedad de vacuna anticovid es rendirse antes de llegar a la meta’, dice epidemiólogo

Eliminar la vacunación obligatoria contra la covid-19 en personas adultas es como desertar de una maratón pocos metros antes de llegar a la meta, sobre todo cuando Costa Rica acaba de empezar a proteger a su población con la vacuna bivalente, afirma el epidemiólogo e investigador de la Universidad Hispanoamericana, Roberto Carlos Salvatierra Durán.

Lo que más le preocupa a Salvatierra es el efecto que una decisión como esta vaya a tener en el sistema de salud con lo que se conoce como covid prolongada, covid-19 persistente, síndrome poscovid, o por su nombre en inglés long covid, o “covid larga”.

De lo que se sabe hasta ahora sobre la covid prolongada es que la llegan a sufrir entre un 10% y 20% de quienes contraen el SARS-CoV-2, el coronavirus que causa la covid-19.

Los síntomas característicos de covid estas personas los padecen varios meses. La vacuna bivalente, afirma Salvatierra, es vista como la esperanza para disminuir sustancialmente los riesgos de desarrollar esta complicación de la enfermedad.

LEA MÁS: Covid-19 prolongada: esto es lo que se sabe de futuros tratamientos y diagnósticos

Salvatierra forma parte del equipo de expertos de la UH que le ha llevado el pulso a la pandemia de covid-19 en Costa Rica. Ellos han producido, de forma periódica, análisis del comportamiento de datos, como número de casos nuevos, mortalidad, hospitalización y tasa de reproducción del virus.

La Nación le preguntó su opinión sobre el acuerdo tomado por la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología (CNVE), del Ministerio de Salud, la semana pasada. El acuerdo fue anunciado, la noche del lunes 27 de marzo, por el presidente Rodrigo Chaves Robles, y su ministro interino de Salud, Alexei Carrillo Villegas.

Chaves y Carrillo informaron sobre la firma de un decreto que elimina la obligatoriedad de vacunarse contra la covid-19 en población adulta, el cual entrará en vigencia cuando salga publicado en el diario oficial La Gaceta. La obligatoriedad de vacunarse solo queda establecida para personal de salud de la primera línea de atención de covid-19.

Hasta ahora, se desconoce el detalle de los criterios técnicos analizados por la CNVE para tomar ese acuerdo. Lo único que adelantó en su mensaje el ministro interino de Salud fue que la decisión se basa en información de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y en la realidad epidemiológica nacional sobre la vacunación.

La Nación solicitó al Ministerio de Salud copia del acuerdo así como informes de los criterios técnicos analizados para el mismo, pero se está a la espera de respuesta.

‘Salud se adelantó varios meses’ Copiado!

“Antes de la bivalente, las vacunas contra la covid-19 se caracterizaban por atacar directamente la espiga del virus. La bivalente ataca la cadena formadora del virus que no tiene variación. Si hubiéramos logrado una cobertura amplia con esta vacuna, hubiéramos tenido un grupo muy protegido contra las variaciones que vienen internacionalmente.

“La decisión se tomó muchos meses antes de esperar alcanzar esa cobertura. Es triste, porque no se le ha informado a la población que la vacuna bivalente podría ser la bala mágica que estábamos esperando para que nos ayudara a combatir la covid y todas su variantes”, expresó Roberto Salvatierra.

Hasta el 13 de marzo, el refuerzo (cuarta o quinta dosis) con vacuna bivalente contra la covid-19 lo tenían 34.958 personas mayores de 12 años. (Cortesía)

El médico epidemiólogo recalcó que esa era la cobertura que se debía esperar. “Creo que nos rendimos antes de acabar la maratón. Casi en la línea de meta” agregó.

Según el informe más reciente de la Dirección de Vigilancia de la Salud, del Ministerio de Salud, el promedio de muertes diarias se mantiene constante en el país: entre dos y tres personas fallecen cada día por causas relacionadas con la covid-19.

LEA MÁS: Comisión de Vacunación elimina obligatoriedad de vacuna contra la covid-19 en mayores de edad

La hospitalización ha rondado los 200 casos semanales, aunque en la semana epidemiológica 11, finalizada el 18 de marzo, se registraron 175 internamientos por esa causa.

El reporte de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) sobre cobertura de vacunación, indicaba que, al 13 de marzo, se habían aplicado más de 13 millones de dosis desde que se inició la vacunación anticovid, el 24 de diciembre del 2020.

El refuerzo (cuarta o quinta dosis) con vacuna bivalente ya lo tienen 34.958 personas mayores de 12 años. La CCSS recuerda que el esquema básico es de tres dosis.

“¿Qué es lo más importante en estos momentos? Que la vacunación disminuya el covid largo. El riesgo con esa decisión es la carga de enfermedad que se producirá por tener muchas personas con covid largo por no haberse vacunado.

“Son pacientes que no sabemos si van a producir carga de enfermedad por seis meses, un año, o para toda la vida. Si fuera solo hospitalización y muerte, no sería tan complejo. Pero no, es el covid largo lo que ahora preocupa más”, reiteró Salvatierra.

LEA MÁS: Covid-19 mató a más enfermos en febrero

Al epidemiólogo le inquieta la falta de campañas paralelas de educación que acompañen decisiones como las anunciadas por el Poder Ejecutivo.

“Muchas personas deberían de entender que deberían vacunarse por su salud. Sabemos que hay unas variantes nuevas de las que la vacuna bivalente especialmente los va a proteger muchísimo. El país todavía se mantiene con una importante cantidad de casos y con una mortalidad constante.

“Entendemos que se quiera quitar esa obligación en las personas aduciendo que los mayores de edad tienen libertad sobre su salud. Entendemos la razón social, pero nos preocupa siendo el Poder Ejecutivo el que debería ser un ente regidor y velador de la salud del país. Se está quitando la obligatoriedad sin campañas de información y sin llamados constantes a la vacunación”, agregó.