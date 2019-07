– No sé si ha habido algún reclamo. Algunas universidades convocan a preparación ad hoc, que es diferente de la formación académica. Tenemos clara constancia de que un buen estudiante no requiere una preparación especial, pero algunos fueron sorprendidos por el tipo de evaluación. La mayoría de universidades contrata algún tipo de preparación internacional para que sus alumnos hagan una serie de pruebas que les sirvan de entrenamiento. Nos queda claro que el buen estudiante no necesita esto.