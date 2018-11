“Mucho de lo que se falló el año pasado es que muchos no conocían el temario y no estaban preparados para cuatro horas de examen. Justamente, nos han entrenado para no cansarnos en el proceso del examen”, comentó Morales, quien agradece a su universidad que pagara el acceso a una clave para hacer prácticas para aquellos alumnos que, como él, no las podían pagar por su cuenta.