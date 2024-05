Nuevo hospital de Cartago vuelve a estar en agenda de Junta de CCSS este jueves 2 de mayo

La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) volvió a incluir la discusión sobre el nuevo hospital de Cartago en su agenda de sesión ordinaria de este jueves 2 de mayo. No obstante, se desconoce si este tema será discutido o no pues el 16 de abril, cuando también el asunto estaba programado en agenda, no se vio.

