“Asintomático puede ser cualquier persona y por eso es importante redoblar medidas de higiende, distanciamiento social, se hace la regla de oro de no tocarse la cara, además de no salir; el virus está en las calles, el hecho de no salir que es todo lo contrario a lo que estamos viendo hoy, que parece que ayer dimos la instrucción de que salgan, no es momento de estar abarrotando las calles”, reiteró.