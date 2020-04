“Quiero hace un balance. Costa Rica hasta el momento no ha tenido un incremento intenso de casos, y eso tiene mucho que ver con las medidas que hemos tomado previamente, pero tiene mucho que ver con la respuesta de la población porque, en esto, todos somos un equipo y cuando vemos que estos números no se han incrementado, no significa, para nada, que tengamos que relajarnos y decir que esta guerra la ganamos”, manifestó el jerarca de Salud.