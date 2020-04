La Nación revisó la literatura científica que ha buscado analizar esa característica de la enfermedad en particular. Como se trata de un virus muy nuevo y que recién comienza a estudiarse, no es mucho lo que se encuentra, los análisis son aún preliminares y no han sido revisados por pares. La revisión por pares es una parte vital del método científico en donde un estudio es sometido a un grupo de expertos en la materia para que garanticen su veracidad, confiabilidad, integridad y consistencia. Por ello, estas investigaciones se consideran preliminares aún.