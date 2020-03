“Buscamos que la curva no sea muy vertical, que no tenga un aumento exponencial, no tanto porque vayan a haber muchos pacientes que vayan a enfermar gravemente, pero, vamos a dimensionarlo. El virus tiene un comportamiento en su mayoría leve, pero entre más concentración de personas tengamos en un solo lugar, podemos tener más personas contagiadas y recordemos que hay personas que, aunque sean pocas, pueden enfermar gravemente”, destacó.