Minimice su riesgo de contagio de covid-19 en estas fiestas de Navidad y fin de año

Diciembre llega con bajas considerables en contagios, hospitalizaciones y fallecimientos por covid-19. Por supuesto, con este panorama aumentan las ganas de reunirse para Navidad y Año Nuevo, sobre todo porque no hubo posibilidad de celebrar en el 2020.

Sin embargo, “alto”, la pandemia no ha terminado, como lo recuerda la aparición de una nueva variante de preocupación llamada ómicron, cuya “constelación de mutaciones” desvela a los científicos, por su posibilidad (aún en estudio) de mayor riesgo de transmisión, reinfección y posible impacto en las vacunas.

Por eso, conviene buscar formas de minimizar al máximo la posibilidad de evitar infecciones a quienes asisten a una reunión, aunque no exista el riesgo cero, como advierten especialistas consultados por La Nación, no existe el riesgo cero para evitar del todo una infección. No es un único consejo, sino que es una suma de estrategias.

“No estamos diciendo que no se reúnan... Háganlo, pero en grupos pequeños, los más pequeños posibles. En lugares ventilados, con gente vacunada. Ómicron representa un enigma pero potencialmente ya tiene un riesgo incrementado por la cantidad de mutaciones que tiene en su proteína de pico, que es la que faculta la adherencia en las células del cuerpo”, resumió el martes el ministro de Salud, Daniel Salas.

Así es que, tome en cuenta lo siguiente:

Vacunación: El primer consejo de oro es “complete el esquema de vacunación”. Esto podría tal vez no evitar del todo la enfermedad, pero sí bajará considerablemente su riesgo de complicarse, llegar al hospital y morir. Procure también reunirse con personas que, igual que usted, estén vacunadas.

Grupitos: Otra recomendación en la que los expertos coinciden es en que todavía no es momento de regresar a las fiestas y actividades masivas de la época prepandemia, en las que las que se sumaban decenas de familiares o amigos.

“Si sus planes incluyen reunirse con familiares y amigos, por favor, hágalo en grupos pequeños y en exteriores. Si deben estar bajo techo, abran las ventanas para aumentar la circulación del aire. Las decisiones que tomemos determinarán el curso del próximo año. Todos somos inteligentes de tomar decisiones seguras y responsables”, señaló Carissa Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Sin síntomas: Hay otro consejo que puede parecer evidente, pero el médico general Sergio Vargas lo recuerda: “Si usted está con fiebre o síntomas respiratorios, por favor no vaya a reuniones ni reciba a nadie en casa”.

Con mascarillas: El Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) recuerda la importancia de las mascarillas, principalmente en sitios cerrados, para bajar el riesgo. No obstante, recalcan que hay dos poblaciones que no pueden usar este dispositivo: los niños de dos años o menos, o quienes por alguna discapacidad no pueden quitarse su cubrebocas.

Lavado de manos: Tampoco olvide el lavado de manos. Si no tiene agua y jabón disponibles, el alcohol en gel es necesario.

Sea selectivo: Si usted tiene factores de riesgo para complicaciones en caso de infección, procure no llenar su agenda de actividades y asistir a las reuniones que más puntualmente le interesen. Otra opción es no permanecer tanto tiempo en ellas. Entre más tiempo pase, mayores serán las probabilidades de contagio, especialmente si son en espacios cerrados y si las personas (por estar comiendo) no usan mascarillas.

“Tenemos que, junto con la vacuna, seguir los protocolos de distancia, lavado de manos, pero sobre todo mascarillas. Preferir espacios abiertos y ojalá que todos en la reunión estén vacunados”, comentó el epidemiólogo Juan José Romero.

Esta Navidad tenemos más herramientas que nos permiten compartir con nuestros seres queridos de forma segura, pero no debemos olvidar que la pandemia no ha acabado. (JOEL SAGET/AFP)

Proteger a los más vulnerables

Si en su familia hay adultos mayores, personas con problemas inmunitarios o niños (que todavía no tienen acceso a las vacunas) recuerde que las medidas para protegerlos deben redoblarse. El primero es que usted y los adultos que los rodean estén con el esquema completo de vacunación, pues eso los protege a ellos.

Asimismo, procure que haya pocas personas en la reunión y que mientras no estén comiendo, porten la mascarilla.

Conviene, además, estar pendiente de los tratamientos médicos que deben tomar esas personas. En la medida de lo posible, mantenga su distancia física con ellos.

Si hay varios núcleos familiares reunidos, distribuya las mesas de manera que cada familia esté ubicada al menos a dos metros de las otras mesas. Si va a levantarse de la mesa, colóquese la mascarilla.

