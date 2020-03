“Decidir quién vive y quién no. Si me llega un paciente de 75 años, con comorbilidades (otras enfermedades asociadas) y uno de 40, a quien metemos en Cuidado Intensivo es al de 40. Al otro, lo enviamos a salón, con respirador, con cuidados, pero no es lo mismo”, comentó el médico, quien admite que en no pocas ocasiones ha llorado por lo que le ha tocado ver en estos días.