“Todos los días tratamos de buscar que no exista, ningun país puede categóricamente decir que no existe transmisión comunitaria por las caracteristicas que tiene el virus porque hay cuadros muy leves que no van a consultar e incluso personas sin síntomas que pueden transmitirlo. En el momento en que evidenciemos la misma, obviamente lo consideraremos dentro de las medidas que se deban tomar. ”, explicó.