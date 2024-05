Llegadas tardías y ausencia de temas urgentes frustraron sesión de Junta Directiva de CCSS este 9 de mayo

La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) no sesionó este jueves para cuando estaban agendados una larga lista de temas, entre ellos resolver la contratación de servicios para administrar 138 Ebáis, tema para el cual se les acaba el tiempo.

El encuentro del máximo órgano de la Caja estaba convocado para las 9 a. m., hora para la cual no había cuórum, pues solo cuatro miembros estaban presentes. Los directivos Martiza Jiménez y Zeirith Rojas reportaron ausencias, mientras que Jorge Araya, Jorge Loría y Martha Rodríguez informaron que iban retrasados debido a accidentes de tránsito en su recorridos.

Para las 9:30 a. m., hora de la segunda convocatoria ya había suficientes personas para comenzar a sesionar. No obstante, esto no fue posible, pues de acuerdo con los asesores legales cuando se completaba el cuórum en segunda convocatoria la agenda no podía partir igual a lo previsto.

David Chaves, asesor legal de la institución, señaló que luego de repasar el artículo 53 de la Ley de Administración Pública y el artículo 19 del Reglamento Interno de la Junta Directiva, el cuórum en segunda convocatoria es solo para temas urgentes.

Los directivos preguntaron a los gerentes si había temas de urgencia, ya que ellos llevaban parte de la agenda. Al cabo de 11 minutos, Marielos Gutiérrez, gerenta general de la institución, señaló que después de revisar todos los temas, determinaron que ninguno era urgente.

“Todos se consideran importantes, pero ninguno tiene carácter de urgencia como para proceder según la ley”, indicó.

Dentro de los temas confidenciales (que se tratan sin hacerse públicos) tampoco había asuntos que tuvieran esa condición.

“Urgencia quiere decir que no puede esperar más y que si no se trata hoy prescribe”, aclaró Marta Esquivel Rodríguez, presidenta ejecutiva de la Caja.

En acatamiento de la normativa, lo que procedió fue convocar nuevamente para dentro de 24 horas después del acuerdo, por lo que quedó establecida una sesión para este viernes 10 de mayo a las 10 a. m.

La Junta Directiva de la CCSS tenía cantidad de gente suficiente para sesionar en una segunda convocatoria, pero la normativa institucional le impidió hacerlo. Imagen: Captura de pantalla

Revisar normativa de Junta Directiva

Para MarthaRodríguez, representante en la Junta del sector laboral, es necesario establecer un tema de tolerancia, porque hay causas de fuerza mayor que puedan retrasar a una persona durante unos minutos, por lo que proponía que se dieran un margen de 15 minutos antes de llamar a segunda convocatoria.

Esquivel recalcó que la puntualidad siempre ha caracterizado a Rodríguez y este fue un hecho muy particular, por lo que pidió al departamento legal estudiar si hay posibilidades de considerar este tipo de casos y no atrasar más las sesiones.

Esta no es la primera vez que la falta de cuórum afecta las reuniones de los directivos. También sucedió el jueves 18 y el jueves 25 de abril.

Para esas fechas también estaba previsto el análisis de la licitación para contratar 138 Ebáis, responsables de la atención de 600.000 asegurados de comunidades como Escazú, Santa Ana, Pavas, Desamparados 2, San Francisco-San Antonio, Tibás, La Carpio-León XIII, Barva, San Pablo y San Sebastián-Paso Ancho.

Esta discusión sigue paralizada y se espera pueda estudiarse este viernes 10 de mayo, tres semanas después de la fecha inicial.