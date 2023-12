JN.1, una nueva ‘variante de interés’ del virus causante de covid-19 ¿en qué consiste?

El virus SARS-CoV-2, causante de la covid-19, continúa mutando (como era esperado). Algunas de sus mutaciones pueden dar origen a variantes que por sus características la Organización Mundial de la Salud (OMS) considere de interés o de preocupación. Este 19 de diciembre, se dio a conocer que la JN.1, una subvariante de la variante ómicron, se declara como variantes de interés.

Una variante de interés (VOI, por sus siglas en inglés) es aquella que arroja sospechas a nivel genético de que tiene “habilidades especiales”, aunque no haya pruebas fehacientes a nivel epidemiológico ni de salud pública. Sin embargo, las VOI sí pueden estar relacionadas con brotes o mayor transmisión comunitaria en los países donde se encuentran.

La JN.1 es llamada popularmente “Pirola”, es “hija” o descendiente de un linaje llamado BA.2.86, que ya era considerado de interés. Sus primeros registros datan del 25 de agosto.

Este 19 de diciembre, la OMS decidió que la JN.1 era una VOI independiente por sus cambios genéticos, su crecimiento y diseminación en otros países. Sin embargo, fue enfática en un comunicado en que en este momento el riesgo para la salud pública es considerado como bajo. No obstante, advirtió de que la llegada del invierno a los países del hemisferio norte podría aumentar el impacto de la enfermedad.

Hasta el pasado 16 de diciembre, 41 países habían reportado esta VOI; constituye el 27,1% de los casos analizados genéticamente en el mundo. Costa Rica no es uno de ellos.

Los datos al 13 de diciembre indicaban que el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (Inciensa, ente encargado de la vigilancia genómica del virus) no había reportado dicha subvariante. Esto no quiere decir que no esté en el país, solo que no ha sido detectada por la vigilancia genómica.

“El riesgo para la salud pública es comparable al de otras subvariantes de ómicron. JN.1 (y todas las otras variantes del SARS-CoV-2 en circulación) sigue causando enfermedad y muchos están cayendo con síntomas, requiriendo hospitalización o cuidados avanzados, muriendo o desarrollando covid prolongada”, dijo Maria Van Kerkhove, jefa técnica de covid-19 de la OMS en su cuenta de X (red social llamada anteriormente Twitter).

Variante crece en Estados Unidos

Estas son partículas del SARS-CoV-2, virus causante de la covid-19, aisladas de un paciente y puestas en un microscopio electrónico. La OMS declaró que una de sus variantes, llamada JN.1 es de interés para su estudio y seguimiento. Fotografía: NIAID

En Estados Unidos, el Centro de Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) indicó que la JN.1 es la variante de más rápido crecimiento. En el noreste del país ya es la variante dominante y causa cerca de un tercio de las infecciones. El aumento se dio principalmente luego de los días previos a Acción de Gracias (30 de noviembre) y en la primera quincena de diciembre, momentos en los que hay mayor cantidad de viajes y de reuniones sociales.

“El crecimiento continuo de JN.1 sugiere que es o más transmisible o más hábil para evadir nuestro sistema inmunitario”, dijo CDC en un comunicado.

Esta variante también está empujando los casos al alza en Europa y países asiáticos, como Singapur.

No obstante, esto no quiere decir que los síntomas sean más graves o agresivos, siguen siendo los mismos de cualquier infección con ómicron.

En acción

La forma de transmisión del virus no ha cambiado, por lo que la OMS recuerda las medidas para protegerse de las complicaciones de la covid-19 y de otros virus de transmisión respiratoria: