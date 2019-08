“Fue una iniciativa privada de varios entes que vieron el estado en el que se encuentra el hospital después de cinco días de no recibir limpieza en pasillos externos. Eso motivó a un par de empresas privadas, incluyendo a voluntarios del equipo de San Carlos a solicitar apoyo para venir a limpiar el hospital; sin embargo jurídica y epidemiológicamente es inviable, porque no hay una póliza que los cubra. Limpiar un hospital no es como limpiar la casa”, afirmó el jerarca hospitalario.