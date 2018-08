- No, es ir ejecutando. El nuevo gerente médico está muy enfocado en esto. Viene del hospital de Heredia, que ha tenido resultados muy interesantes. Es una persona de hacer y no de quedarse en el diagnóstico. Claro, hay que basar las políticas en buena información, y eso es lo que queremos recopilar. Ambos somos nuevos, pero tenemos esto como una prioridad. Sí quiero dejar claro que hay listas de espera porque, de nuevo: no es una lista, son diferentes tipos, que dependen de inversiones en equipo, infraestructura y recurso humano que vamos a realizar pero que no es solucionable (sic) de un día para otro.