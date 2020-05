– Cada caso debe ser individualizado, se analiza la necesidad biopatológica y las posibilidades razonables de recuperación. Para esto el equipo médico puede apoyarse en el comité de bioética de su hospital. Estos comités funcionan desde hace décadas en todo el mundo; Costa Rica no es la excepción, siendo un importante soporte ético en la toma de decisiones médicas. Como criterio general, se parte del principio de justicia, que obliga a no discriminar a las personas. Por lo tanto, parámetros como la “utilidad social”, la “contribución económica”, la edad o el “orden de llegada” no son parámetros éticos a seguir.