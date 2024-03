Esto dijo Marta Esquivel al anunciar a diputados plan de visita domiciliar que existe hace 40 años

La presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, acudió a la Comisión de Asuntos Sociales, de la Asamblea Legislativa, el martes 6 de febrero.

Su objetivo era explicar a los diputados las razones por las cuales la CCSS se oponía a un proyecto de ley para transferir parte del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) al Fondo de Capitalización Laboral (FCL), iniciativa que finalmente no fue aprobada.

Durante la sesión, la diputada Luz Mary Alpízar, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), interrogó a Esquivel sobre las acciones que la CCSS realiza para fortalecer el régimen de pensiones y el seguro de salud.

Como parte de su respuesta, la funcionaria anunció públicamente un proyecto de la Gerencia Médica destinado a brindar atención domiciliaria a todos los adultos de 85 años y más.

Esquivel sugirió que esta iniciativa podría servir de incentivo para que las personas más jóvenes se sintieran motivadas a cotizar para recibir servicios así en el futuro.

Sin embargo, la CCSS cuenta con programas de visitas a pacientes de la tercera edad desde 1987.

La siguiente es la transcripción de la respuesta de Marta Eugenia Esquivel:

“De lo que he podido analizar, creo que el fortalecimiento del Seguro de Salud debe ser la clave, el enganche de todos los jóvenes y adultos mayores. (...) este es un tema institucional y más allá.

“Nosotros, por ejemplo, entendemos que las personas adultas mayores son las que más requieren atención en salud. Lo que estamos tratando y esforzándonos muchísimo a nivel de primer nivel de atención es evitar o disminuir los riesgos por las típicas enfermedades de diabetes, presión alta. Cuando uno ve los costos que tienen las personas adultas mayores son en salud.

“Nosotros, en la CCSS, estamos tratando de fortalecer, bajar filas, incluso estamos avanzando en un proyecto que, yo me lo apropié porque me parece que es fabuloso, y es la atención en los adultos mayores. Incluso, estamos planteando que todas las personas adultas mayores de 85 años no tengan que ir ni al primer o segundo nivel de atención, y nosotros ir a ellos.

“Nos ahorra infraestructura, les damos un mejor servicio de calidad y humanizado, pero además vemos su condición de cuido: si hay alguien que esté pendiente de sus pastillas, de sus citas médicas. Nos permite realmente dar el trato que yo creo merecen todos nuestros adultos mayores. Ese proyecto lo estamos trabajando con la Gerencia Médica. Queremos avanzar en tres regiones, la zona de San Carlos quiere ser la pionera.

“Y si uno lo ve, realmente en San José todo está muy cerca, pero cuando usted visita las regiones de Limón, Guanacaste, Puntarenas, San Carlos, a la gente adulta mayor le cuesta mucho asistir (a los servicios de salud).

Marta Esquivel (al centro) y los gerentes del área administrativa, Vilma Campos, (izq.) y de Pensiones, Jaime Barrantes (der.), en la comparecencia que tuvieron, el 6 de febrero, en la Comisión de Asuntos Sociales. (Alonso Tenorio )

“Si nosotros avanzamos en este proyecto, que yo creo que es valiosísimo para el país, podría ser una herramienta importante para convencer a jóvenes y no tan jóvenes, de lo valioso que es estar aportando a un régimen de pensiones.

“Espero que deje de ser proyecto muy pronto después de su inicio. Puede ser una herramienta importante para convencer al país de que pagar el Seguro de Salud y el de pensiones, a largo plazo, (le permitirá) tener su seguro de salud, que es importantísimo en la adultez. Pero tenemos que hacer un ejercicio importante, de verdad, para que nuestros adultos mayores sean atendidos en sus casas y no traerlos a los centros médicos.

Visita de CCSS a casa de don Herminio y doña Noemy

“Esta sería una herramienta importantísima. Se han hecho campañas para ese acceso y conocimiento. Realmente como país necesitamos comprender que la salud es fundamental en todas las etapas, pero en la adultez, sin lugar a dudas, es indispensable.

“Creo que esta podría ser una herramienta interesante: los jóvenes verán a sus abuelos y a sus papás (atendidos por) un médico, una enfermera, un Atap de la Caja para ver cómo están sus signos, si sus medicamentos están al día... Puede hacer una gran diferencia en ese ejercicio de convencer de por qué es importante tener un seguro de salud”.