Epidemiólogo de Salud defiende decreto presidencial que elimina obligatoriedad de mascarilla

Los decretos presidenciales sobre vacunación y mascarillas salieron el 11 de mayo, tres días después del inicio de la nueva administración. (Rafael Pacheco Granados)

Rodrigo Marín Rodríguez, epidemiólogo de la Dirección de Vigilancia de la Salud, del Ministerio de Salud, defendió el decreto presidencial que elimina la obligatoriedad de usar mascarilla en lugares cerrados, vigente desde el 11 de mayo. Lo hizo mediante un criterio técnico que le hizo llegar a la ministra de esa cartera, Joselyn Chacón Madrigal, este 20 de mayo.

En su análisis de cinco páginas, Marín sostuvo que el decreto no prohíbe o limita el uso del tapabocas, “solo se quita la obligatoriedad. Incluso se deja claro que el decreto no cierra el cambio de medidas. (...) El decreto en ningún momento habla del no uso, solo se refiere a su obligatoriedad”, indicó.

El especialista concluyó que la vacunación anticovid, con al menos tres dosis, es la medida más importante para la protección contra esta enfermedad, por lo que recomendó al Ministerio de Salud y a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) incentivar la vacunación para aumentar la cobertura de la tercera dosis en el país.

El uso de la mascarilla lo aconsejó para mayores de edad no vacunados, personas inmunosuprimidas y con otros factores de riesgo de hospitalización, gravedad y muerte. Asimismo, consideró recomendable ampliar la obligatoriedad de la mascarilla a hogares de ancianos de larga y corta estancia.

En este grupo de población, dijo, debe haber un esquema de vacunación completo, distancia física, evitar eventos masivos, permanecer en lugares ventilados y practicar el lavado de manos.

Marín concluyó, además, que el Ministerio de Salud debe vigilar el impacto de la enfermedad en el país y en el mundo para cambiar la medida si aumenta el riesgo, como lo indicó el decreto, afirmó.

Entre sus recomendaciones a la ministra también citó la posibilidad de que el grupo técnico (no detalla cuál) se reúna una vez por semana hasta que se supere la quinta ola pandémica, con el fin de que la jerarca “tenga un criterio técnico de alto nivel para la toma de decisiones”.

Medidas similares

En sus primeras líneas a la ministra, Marín reconoció que “las mascarillas de buena calidad y bien utilizadas son una excelente medida de protección contra la covid-19″.

Le informó a Chacón de la respuesta de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) a una consulta del 13 de mayo, cuando se le preguntó su posición sobre el uso obligatorio de la mascarilla, en la que este organismo manifestó su respeto a las decisiones del país y recordó que la pandemia no ha finalizado.

“(...) necesitamos continuar protegiéndonos y protegiendo a las poblaciones que tienen mayor riesgo de enfermar gravemente, tales como las personas inmunosuprimidas y aquellas con enfermedades crónicas, tanto adultas como menores de edad. Por esta razón, recomendamos continuar utilizando voluntariamente la mascarilla en espacios cerrados y con poca ventilación, para reducir así la transmisión del virus”, respondió OPS.

Marín Rodríguez, además, citó varios antecedentes relacionados con la mascarilla en el mundo:

Costa Rica, dice, no es el primer ni el único país en hacerlo (eliminar la obligatoriedad).

La gran mayoría de los países que retiraron la exigencia del uso obligatorio mantuvieron la medida con incidencias acumuladas más altas que Costa Rica.

Países donde el uso es masivo, como Corea del Sur y Japón, tuvieron un aumento exponencial de casos en marzo y abril.

La Unión Europea eliminó la recomendación del uso obligatorio de mascarillas en aeropuertos y aviones el 11 de mayo.

Voces expertas

El criterio de Marín Rodríguez es el segundo que trasciende públicamente en esta semana luego de que el Grupo Técnico para la Vigilancia de covid-19 hiciera llegar un análisis de 30 páginas a la ministra Chacón y a su viceministro, Alexei Carrillo Villegas, el pasado lunes 16 de mayo.

Estos especialistas concluyen que el uso de la mascarilla en espacios cerrados debe mantenerse mientras se estabiliza la actual situación epidemiológica, que apunta al inicio de la quinta ola pandémica, y mientras suben las coberturas de vacunación anticovid.

El equipo lo integran especialistas en Infectología, Inmunología, Virología y Epidemiología de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Ministerio de Salud, Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (Inciensa), y la Universidad de Costa Rica (UCR). Ellos revisaron los dos decretos: el de la mascarilla y también el relacionado con la vacunación anticovid.

El decreto sobre el uso de mascarillas establece el uso obligatorio para personal de salud de primera línea de atención de centros públicos y privados, y para quienes acuden a hospitales, clínicas o Ebáis. Aquellos que no estén en esos dos grupos, no están obligados a usarla.

Por su parte, el decreto de vacunación anticovid pide a la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología (CNVE) indicar, con fundamento técnico, cuáles funcionarios deben ser despedidos si no están vacunados y presentar estudios que demuestren la efectividad de la vacunación obligatoria.

La Nación solicitó una reacción a la ministra de Salud sobre el criterio del Grupo Técnico, pero no se ha pronunciado al respecto.

La jerarca, además, canceló a última hora una entrevista con periodistas de este diario que se había programado para este viernes 20 de mayo, y que fue gestionada una semana antes de que fuera investida como ministra.

En la entrevista, en la cual también participaría el secretario de la CNVE, Roberto Arroba Tijerino, estaba previsto consultarle a ambos sobre los decretos presidenciales y otros temas relacionados con la pandemia.