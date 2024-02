Directora de Planificación de CCSS ignoraba informe que sirvió para suspender portafolio de obras

El informe que motivó a la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) a suspender el portafolio de proyectos fue comunicado a la directora de Planificación y a un asesor apenas una noche antes del jueves 9 de marzo de 2023, fecha en que se tomó la decisión.

Una semana atrás, el jueves 2 de marzo, Susan Peraza Solano había presentado a esa misma Junta una propuesta de portafolio elaborada por un equipo técnico que ella lideró como directora de Planificación Institucional.

El primer escenario recomendado por su equipo era avanzar con los proyectos maduros, que para entonces eran 255 de los 357 en el portafolio. Según Peraza, la CCSS tenía una reserva de al menos ¢1,4 billones para esos proyectos.

“Los ajustes hechos posterior a esa fecha yo no los conocí”, declaró la funcionaria ante los diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Públicos, de la Asamblea, que la citaron por segunda vez en esta semana como parte de la investigación que se sigue en el Expediente 23644 sobre el estado del Régimen Financiero y Actuarial de la Caja.

“Yo estaba con mi hija. Lo veo (el informe) hasta el día siguiente. Comuniqué al equipo técnico los cambios que, a grosso modo, entendí que se habían hecho. El equipo se retira”, contestó Peraza al diputado liberacionista Gilberth Jiménez, quien le preguntó si el equipo técnico que lideró aprobó el segundo informe.

Peraza le respondió al diputado que el equipo manifestó su decisión de no participar en la Junta Directiva y posteriormente enviaron un oficio donde expresaron que no avalaban el segundo informe dado que no conocían los alcances de los cambios solicitados.

“¿Por qué?”, preguntó Jiménez. “El argumento más importante es que no conocían el alcance del informe”, respondió la directora de Planificación, quien confirmó que el trabajo de actualización fue gestionado desde la Dirección Actuarial de la CCSS.

El 10 de marzo del 2023, la CCSS informó al país que la Junta Directiva había acordado, de manera unánime, suspender todos los proyectos del Portafolio de Inversiones Institucional para garantizar la sostenibilidad financiera de la institución. También se paralizó la compra de terrenos en proceso de adjudicación.

En ese momento, la presidenta ejecutiva de la CCSS, Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, explicó que el acuerdo se tomó luego de recibir la Propuesta de Portafolio Institucional de Proyectos, a cargo de la Dirección de Planificación Institucional, Dirección de Actuarial, el asesor económico de Presidencia Ejecutiva y el gerente financiero.

Ese informe, según Esquivel, puso en evidencia la gravedad de la situación financiera de la CCSS.

El diputado del Bloque Nueva República, Fabricio Alvarado Muñoz, le preguntó a Peraza este jueves si ella consideraba necesaria la suspensión de los proyectos anunciada hace casi un año.

“Creo que no era necesaria. Nosotros recomendamos avanzar con 255 proyectos. (...) no había un criterio para tomar esa decisión, porque el criterio de la (Gerencia) Financiera y de las otras instancias era continuar”, aseveró Susan Peraza.

Susan Peraza es la directora de Planificación de la CCSS. Por segunda vez en una semana, compareció este 22 de febrero ante la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Públicos, de la Asamblea. (Captura de pantalla )

¿Cambio de versión?

Actualmente, según informó la directora de Planificación, hay 214 proyectos aprobados con financiamiento y aproximadamente 61 entrarán en proceso de priorización a partir de marzo. Para los restantes, se están explorando fuentes alternativas de financiamiento con otros fondos.

En su segunda comparecencia, Susan Peraza tuvo que enfrentar las recriminaciones de varios diputados, principalmente, de Kattia Cambronero Aguiluz, del Partido Liberal Progresista.

Para esta legisladora, Susan Peraza cambió la versión que dio en su comparecencia del 19 de febrero, cuando confirmó que la CCSS tenía desde el 2016 metodología para asignar los dineros según la prioridad del proyecto de infraestructura o equipamiento.

Este jueves, Peraza dijo que el sistema de planificación aprobado por Junta Directiva en el 2016 era para áreas de salud o Ebáis, no para hospitales. Afirmó que fue hasta el 2023 cuando se lograron concretar los criterios de priorización.

Esta declaración de Peraza molestó a la diputada Cambronero, quien le recriminó que cambiara la versión.

“Es una falta de seriedad que usted, siendo la directora de Planificación, ahora venga con un argumento diferente. Ahora sí existían (criterios de prioridad) para Ebáis y clínicas, y para hospitales no. Yo pregunté con claridad si existían criterios para el portafolio de inversión. La presidenta ejecutiva (Marta Esquivel), en esta comisión, dijo claramente que no existían. Usted, la vez pasada, me dio la razón y ahora viene con otro argumento”, dijo Cambronero.

En su mensaje de cierre de la audiencia, Peraza enfatizó en que ella no lideró el cambio en el análisis actuarial que motivó la suspensión del portafolio de proyectos de la CCSS y negó que estuviera mintiendo.

Recalcó que lideró una propuesta de portafolio presentada a la Junta Directiva el 2 de marzo. “Los ajustes hechos posterior a esa fecha yo no los conocí. (...) Seguimos presionando para que los proyectos salgan”, concluyó.