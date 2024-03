Coordinadora de programa sobre vejez en CCSS ignoraba proyecto anunciado por Marta Esquivel

El chat al cual están conectados los especialistas en Geriatría comenzó a echar chispas cuando se enteraron de lo dicho por Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, en la Asamblea Legislativa, el martes 6 de febrero.

Ese día, la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) asistió a una de muchas comparecencias a las que la convocan. En esa ocasión, por un tema de pensiones.

Ahí dijo que la Gerencia Médica tenía un proyecto de visita domiciliaria para que las personas de 85 años y más no tuvieran que ir al Ebáis o al hospital, sino que fueran los servicios quienes llegaran hasta sus casas.

En ese chat de geriatras, le preguntaron a Vilma García Camacho si conocía el nuevo proyecto, pues las visitas domiciliares a adultos mayores existen desde 1987.

García también es especialista en Geriatría y, además, dirige el Programa Normalización de la Atención de la Persona Adulta Mayor, de la CCSS, de donde salen los principales lineamientos para atender a esa población.

En una entrevista con La Nación, García Camacho reconoció que, al igual que sus sorprendidos colegas, ella desconocía el proyecto anunciado por Esquivel.

Cuenta que fue después de la presentación de la jerarca cuando recibió la orden de la Gerencia Médica de preparar una propuesta. Le dieron diez días de plazo. El siguiente es un resumen de la entrevista.

− ¿Conocía usted este proyecto?

− Desde el día siguiente que salió la noticia yo dije: ‘¿de dónde salió el proyecto y cómo nosotros, como programa, no teníamos conocimiento?’ No sé de dónde surgió la idea, la inquietud que se le presentó a doña Marta (Esquivel). Realmente no lo tengo muy claro. He hilado algunas piezas, sí.

“A finales del año pasado, la región Chorotega había planteado la inquietud de que les dotaran de más recursos, sobre todo de técnicos de atención primaria y enfermería para fortalecer la atención en esa zona. Cuando a mí me presentaron la idea, yo tuve varios cuestionamientos fuertes”.

− ¿Esas visitas existen hace rato?

– ¡Uhhh! Eso está desde hace rato. El manual se acaba de actualizar. Esto es parte de la cotidianidad del técnico de atención primaria de las áreas de salud. Ellos identifican y pueden referir y dar la indicación a la persona o al familiar.

− ¿Desde los Ataps?

− Sí, el Ataps (Asistente Técnico de Atención Primaria en Salud) puede identificar ese riesgo y comunicarlo al Ebáis o al equipo de apoyo. Después de eso, todas las áreas de salud tienen la atención domiciliaria. ¿Cuándo se da? Cuando la persona tiene una condición que limita su capacidad funcional sobre todo para desplazarse al establecimiento de salud: secuelas de un accidente vascular cerebral, una fractura de cadera que no consolidó y no se pudo rehabilitar, algún problema cardiovascular o síndrome demencial avanzado.

“Esto no es de ahora. Es de hace mucho tiempo. ¿Cuáles limitaciones tenemos? La capacidad instalada de las áreas de salud para hacer esa atención a todos los que lo requieran, que es parte de todo el proceso que ha desarrollado la CCSS en lo que es identificación de brechas y propuesta de cierre de brechas para el primer nivel.

“No tiene una cobertura al 100%, pero sí se visitan. De hecho, están las redes de cuidados paliativos, que generalmente dependen de las áreas de salud donde se incluyen los adultos mayores en condición de terminalidad”.

Vilma Garcia Camacho es médica especialista en Geriatría. En sus primeros años como especialista, dio continuidad al programa de visita domiciliaria del Hospital Nacional Geriátrico. (Adrian Soto)

− ¿De dónde surge el proyecto anunciado por Esquivel?

− Yo pienso que el primer planteamiento viene de esa propuesta de la Chorotega, donde tienen la zona azul, que necesitaban más recurso para ampliar la visita de Ataps y de Enfermería.

“Novedad: las áreas de salud tienen el programa de visita domiciliar pero no es exclusivo de adulto mayor. La idea con esta experiencia demostrativa es hacerlo exclusivo del adulto mayor y que se pueda ir institucionalizando.

“La idea es ir casa por casa y buscar a esos adultos mayores de 85 años, hacerles la evaluación que ya tenemos desde el 2018 en el EDUS (Expediente Digital Único en Salud), que es una que recoge los lineamientos del modelo de atención integral a la persona adulta mayor, que promueve la OMS (Organización Mundial de la Salud) desde el 2020″.

'¿De dónde salió el proyecto?', preguntó coordinadora de asuntos de vejez en CCSS

− ¿Quién lo coordina? ¿Usted?

− No, no. Lo está coordinando a nivel de despacho de Gerencia Médica, y eventualmente, me imagino que, cuando ya esté la propuesta definitiva aprobada por el gerente, va a despacho de Presidencia Ejecutiva.

− ¿Por qué 85 años?

− La edad cronológica no necesariamente es el mejor factor para definir un proceso de este tipo. Pero la literatura internacional te dice que a mayor edad hay mayor riesgo. Entonces, a partir de los 80 años generalmente se señala que hay mayor riesgo de enfermedades crónicas que van a producir limitaciones en la capacidad funcional de las personas mayores. Ese fue un argumento que se dio para continuar con los 85 años. Pero hay varias salvedades: yo visito un adulto mayor y si es totalmente independiente y dice que quiere seguir yendo al Ebáis, puede seguir yendo al Ebáis. Puedo identificar otros, que sí son tributarios para que se les siga haciendo la visita domiciliar en la casa.

− ¿Cuál es su rol en ese proyecto?

− Es de asesoría técnica. A mí me piden: estructure, monte, objetivos, qué recursos se ocupan y yo le hice una lista como pedirle al Niño, con todo lo que eventualmente ocupamos.

− ¿Quiénes participan? Hay equipos como los de los hospitales Calderón y Geriátrico que ni siquiera conocían esto.

− Hasta el momento no se han llamado porque la propuesta todavía está en construcción. Y no solo hay que llamarlos a ellos, hay que validarlo con los compañeros de las áreas de salud donde se va a implementar la propuesta.

− ¿Cuáles son?

− Está la región Chorotega, donde están el área de Salud de Nicoya, Carrillo y Santa Cruz como parte de la zona azul. Está la Pacífico Central, con el área de Salud de San Rafael de Puntarenas. Está la Región Brunca, con el área de Salud de Pérez Zeledón que, en este momento, es la que tiene la mayor cantidad porcentual y en números absolutos de personas adultas mayores del país. Y la otra es la Región Huetar Norte, con Ciudad Quesada.

− ¿Por qué la Huetar Norte?

− Eso sí no podría responder. No tengo la respuesta a eso. La idea de lo que hemos estado trabajando y lo que me pidieron ahí es que las cuatro regiones empiezan juntas.

Después del anuncio

− ¿Lo que usted recibió después del anuncio fue una llamada de Wilbert Díaz (gerente médico)?

− Una llamada y una reunión con don Wilbert Díaz donde se me dieron las premisas de lo que debería ser la propuesta. Hemos estado revisando documentos, como el manual de Ataps. Podemos innovar. La idea de algo es ver en positivo.

“En términos generales es estructurar la visita solo para adulto mayor de 85 años, se quedan en el programa de atención domiciliar los que tengan criterios para quedarse. El que es independiente y autovalente no, porque no le podemos quitar la libertad de escoger asistir a su cita. La otra cuestión es que si es una persona que tiene un control especializado en un hospital, tampoco se le puede quitar esto”.

− ¿Se sorprendió usted al conocer la noticia del proyecto?

− Sí, sí.

− En el chat de geriatras se preguntaron de dónde salió. Usted tampoco fue informada de esto.

− No.

− ¿Se necesitaba un proyecto así?

− Digamos que lo que ocupábamos para reforzar lo que ya hay es, obviamente, más recurso. Direccionar recurso humano para que las áreas de salud tengan esa capacidad de respuesta.

¿Por qué solo de 85 años en adelante?

− ¿Y este proyecto va a dar más recurso?

− Ese es el planteamiento que se me dio. Que sí va a haber más recurso para mejorar esto. Es lo positivo que yo le veo. Se hará una evaluación trimestral de los avances y limitaciones para ir haciendo ajustes en el camino. Uno esperaría que el lado positivo es que se pueda institucionalizar este tipo de intervención.

− ¿Se ha hecho algún estudio de costos?

− No, yo no puedo hacer un estudio de costos porque no tengo la capacidad operativa. Estoy ajustando la propuesta a las indicaciones que me dio el gerente médico a partir de esa propuesta de la Chorotega, que la conocimos en noviembre del año pasado.

“Ellos lo plantearon como un indicador de zonas azules para el plan táctico de la Gerencia Médica. Que ahí es de donde pienso yo que doña Marta pudo haber sacado que era un proyecto de Gerencia Médica. Se hicieron ajustes a esa propuesta (región Chorotega), que no tenía límite de edad. En esta otra la indicación es adultos mayores de 85 años y se incluyen estas otras regiones de salud”.

− ¿Cuándo fue la primera reunión con Gerencia?

− Sobre esta parte específica de 85 años, ahora en febrero, no recuerdo la fecha. En noviembre y diciembre se habían dado dos o tres reuniones con los compañeros de la Chorotega.

− “Creo yo, pienso, puede ser…” son frases que me ha dicho. ¿Eso es lo que usted supone? ¿No es seguro que sea ese el origen?

− En este momento de la vida no pongo las manos al fuego por nada ni digo que sea 100% seguro. En estas reuniones de febrero, la indicación fue articular el proyecto de la región Chorotega con estas áreas de salud y otros elementos más.

− ¿Le dieron un plazo?

− Sí. Ya se hizo la primera entrega de la primera propuesta. Se está trabajando en las observaciones del gerente y otras que teníamos para que esto se pueda implementar.

− ¿Cuándo se presentó la primera propuesta?

− La entregué el lunes 19 de febrero.

− ¿Le pidieron celeridad en la presentación del proyecto?

− Pues sí. Diez días es poco tiempo para hacer un proyecto, ¿no?

− ¿Diez días?

− Sí.

Visita domiciliar a adultos mayores: una mañana con equipo del Geriátrico

− Es importante que la gente sepa que usted, como encargada del tema en la CCSS, no conocía el proyecto. Yo he hablado con colegas geriatras suyos que dicen que la Dra. García no lo conocía.

− Lo primero que hicieron fue caerme a mí (los geriatras). Yo en ese momento, honestamente, lo desconocía. Pero ya sumando una cosa y otra, probablemente esto viene de esta propuesta de la dirección Chorotega. Yo conocí ese planteamiento en octubre, a finales.

− Usted tuvo que empezar a atar cabos. Le asignaron hacer un proyecto en diez días, un día después de que Marta Esquivel lo anunciara.

− Sí. Sí.

− Es importante decirle a la gente que estos programas existen hace décadas. No es la primera vez que esto se hace.

− Sí, claro. Lo nuevo es que se va a reforzar en el primer nivel la atención domiciliar por el equipo básico de atención, si la experiencia demostrativa es exitosa en estas cuatro áreas de salud. No puede entrar en competencia ni quitarle recursos a otros programas que han sido sumamente exitosos.

“Por lo menos, nosotros, en ese sentido, hemos sido muy cuidadosos en respaldar lo que ya existe. La CCSS ya tiene su programa domiciliario desde los 80, en los 90 en el (Hospital) Blanco Cervantes, que me tocó consolidar y diversificar. La idea es fortalecer con una intervención, ese es el reto que yo he visto: fortalecer desde un primer nivel y llegar a más adultos mayores que no están llegando ahora a los servicios.

− Usted lo está planteando así porque sabe del tema y está haciendo el proyecto, porque cuando se anunció en la Asamblea no había nada.

− Yo no puedo afirmar que no hubiera nada porque no he recibido documentación de Presidencia. Desconozco si había algo.

− ¿Le dieron algún insumo?

− (Me dijeron) Trabaje con el indicador de zona azul y con lo que tenemos.

− ¿Cuándo arrancará?

− La primera etapa, diseño y ajuste de la intervención, es en la que estamos. Después está la parte de validación: probablemente, los geriatras de hospitales y áreas de salud se van a convocar. Esto para marzo.

“Luego toda la dotación del recurso humano, que le corresponde a la Gerencia Médica y a la Presidencia Ejecutiva, que está planificado para el segundo semestre. Hay que capacitar a todo el equipo”.

− ¿Cuándo arranca en las cuatro regiones?

− Eso depende de la aprobación de las plazas La propuesta es que arranque empezando en el segundo semestre. En julio.

− ¿Cuántas reuniones ha tenido con el gerente médico?

− Dos.

− ¿Después del 6 (de febrero)?

− Sí. Yo espero que si esta experiencia es exitosa sea complemento de la otra. Nos sirva para identificar más adultos mayores y eventualmente esto consolide una atención más integral, centrada en la persona.

− Además es un compromiso público de la presidenta ejecutiva.

− Eso es un excelente compromiso. Y esperamos los recursos para poder iniciar esta demostrativa, evaluarla y eventualmente institucionalizarla.

“Yo esperaría que quedara un programa permanente para los que realmente lo requieran, diferenciado de los programas de visita domiciliarios para los adultos mayores. Y yo lo veo así, irse abriendo a adultos mayores de otras edades que eventualmente lo requieran. Porque un adulto mayor de 70 años que está dependiente debería caer en este programa.