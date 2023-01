‘Borrón y Cuenta Nueva’: El grupo que logró organizar a trabajadores independientes morosos con la CCSS

En conversaciones de compañeros de trabajo o amigos, luego de la jornada laboral, hablar sobre las múltiples y complejas dificultades de los trabajadores independientes para pagar las deudas con la Caja se convirtió en un tema habitual.

“Tengo problemas con la CCSS”, “estoy moroso”, “traté de fundir las deudas que tengo pero estar moroso con la Caja me lo impide”, “necesito un préstamo para pagar la deuda con la Caja pero no me lo dan... porque estoy moroso con la Caja”... En conversaciones así surgió la iniciativa de pasar de la queja a la acción.

Ese es el germen de Borrón y Cuenta Nueva, rememora Joseph Ugalde Thompson, taxista de oficio, uno de los fundadores y vocero de esta incipiente organización, que está en proceso de inscribirse formalmente.

Las conversaciones que culminaron con el nacimiento de Borrón y Cuenta Nueva datan del 2018.

Desde entonces, sus voceros han logrado sentarse a negociar con las máximas autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS): desde la actual presidenta ejecutiva, Marta Esquivel Rodríguez, hasta gerentes y directores, como el gerente financiero, Gustavo Picado Chacón, y el director de Cobros, Luis Diego Calderón.

Deudas de trabajadores independientes: ¿qué dice CCSS sobre bajar prescripción de 10 a 4 años?

También conocen los pasillos de la anterior y actual Asamblea Legislativa. El motivo de su lucha: lograr que a miles de trabajadores independientes morosos con la CCSS se les facilite un arreglo de su deuda para tener acceso a la atención en salud y al trabajo.

Desde el 2018, han asesorado alrededor de 1.500 trabajadores en esa condición, y también han logrado recoger más de 17.300 firmas de apoyo a su causa, confirmó Ugalde.

“Conozco historias de compañeros que deben ir al parque La Merced (bautizado Braulio Carrillo, localizado en San José, frente a la iglesia La Merced) a conseguir la insulina y otros medicamentos porque no los atienden en la Caja sin pasarle una factura que aumenta la deuda. Les sale más barato ir a La Merced que a la Caja o a una farmacia”, comenta Ugalde.

Las gestiones que ha realizado Borrón y Cuenta Nueva con sus recorridos por todo el país, les permitieron ser escuchados.

Trabajadora independiente aguantó 7 años de hemorragias por deuda con la CCSS

El 26 de abril del 2022, la anterior Asamblea Legislativa aprobó en segundo debate la ley que autoriza a la CCSS condonar deudas por intereses, multas y recargos a trabajadores independientes y patronos morosos.

En la conferencia de prensa del viernes 2 de diciembre, un día después de que la Junta Directiva aprobó el reglamento a esa ley, las autoridades de la CCSS compartieron el micrófono con Joseph Ugalde, de Borrón y Cuenta Nueva.

Borrón y Cuenta Nueva recoge firmas en ferias del agricultor e informa sobre derechos de los trabajadores independientes. (Cortesía )

La presión de este grupo es una de las razones para que ese reglamento saliera y hoy esté en proceso de ejecución.

También es parte de las razones para que fuera aprobado en primer debate el que se considera el segundo paso en dirección a facilitar la resolución de las deudas de trabajadores morosos: el proyecto de ley 21.434, Ley del Trabajador Independiente, que busca aumentar la formalización de trabajadores con el seguro social al bajar el periodo de prescripción de diez a cuatro años.

El plan fue avalado de forma unánime con 48 votos, el 12 de diciembre. Sin embargo, fue enviado a consulta constitucional por diez diputados.

Actualmente, recogen firmas para llevar a los magistrados de la Sala IV. Dice Ugalde que el propósito es que vean que este no es un asunto económico, sino del derecho a la salud.

Protección de derechos Copiado!

“¿Por qué el nombre Borrón y Cuenta Nueva? Primero, para informarle a la gente que el moroso no es moroso porque quiere. Es porque el sistema lo hizo ser moroso. Desde el 2005, cuando la CCSS hizo el cambio y apareció la figura del trabajador independiente, no hay mecanismos para ver qué pasa cuando esa persona cierra el negocio o sale a vacaciones.

“Cuando vimos todos estos problemas y la CCSS nos dijo que no se podía hacer nada, nos pareció óptimo lo que Pedro Muñoz (diputado socialcristiano en la anterior legislatura) estaba proponiendo. Ahí nace Borrón”, relata Ugalde.

Más de 126.000 trabajadores independientes podrían acogerse a condonación de deuda con CCSS

Hay posibilidades, dijo Ugalde, de que la institución analice si las facturas que se emiten a cada trabajador moroso cada vez que van a solicitar un servicio médico, se equiparen a una multa. Esto, dijo, con el fin de que el trámite actual les permita hacer un arreglo de pago.

También, agregó, se discuten cambios en la recaudación de las cotizaciones de este grupo laboral. Entre ellos, dijo Ugalde, reportar con base en el ingerso real y no por tasa fija para que un trabajador independiente logre ajustar sus ingresos a los requerimientos de la CCSS sin perder su derecho a la atención a la salud.

“Una vez que se logre adecuar la deuda y hacer manejable el arreglo de pago, con esto muchos tendrán derecho a la salud y a renegociar su endeudamiento con la CCSS y el sistema bancario.

La labor de este grupo se financia con donaciones. Ellos tienen también una página www.borronycuentanuevacr.com

Tienen a un grupo de abogados que les ayuda ad honorem para dar asesoría gratuita a los trabajadores independientes que así lo soliciten.