¿Aislado por covid? Consulte síntomas y aprenda a cuidarse en casa llamando aquí

La línea telefónica la mantiene la CCSS desde marzo del 2020. La nueva ola pandémica ha incrementado la demanda de consultas de quienes están aislados en casa por covid-19. (Rafael Pacheco Granados)

En las primeras 14 horas de este lunes, los médicos del programa de seguimiento telefónico de pacientes con covid acumulaban 1.178 consultas; esa cantidad casi duplica las que se atendían cinco meses atrás en un solo día. La cifra da una idea de la necesidad de las personas de contar con alguien que los pueda orientar en la identificación de síntomas y en el cuidado de esta enfermedad cuando están aislados en sus casas.

Es un número de consultas en crecimiento constante dada la alta contagiosidad que caracteriza a ómicron, la nueva variante del coronavirus. Esto elevó los casos nuevos de manera exponencial, confirmó María Alejandra Jiménez Arrieta, médica especialista en Medicina Familiar y colaboradora en el apoyo a la coordinación de ese programa.

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), por medio del Centro de Desarrollo Estratégico e Información de Salud y Seguridad Social (Cendeisss), inició el programa de seguimiento telefónico en marzo del 2020 y no se ha detenido ni en los momentos de calma.

“Hasta el día de hoy todavía está el seguimiento diario priorizado, para la población con riesgo que tienen síntomas y son referidos por las áreas de salud, también la parte de atención de urgencias, las 24 horas los 7 días de la semana. Estamos trabajando tres médicos asistentes de Medicina Familiar y 20 médicos generales.

“La institución ha tenido que reforzar desde distintos frente el primer nivel de atención (Ebáis y Áreas de Salud) porque es ahí donde está pegando más esta nueva ola. Nosotros seguimos 24 horas disponibles para atender a esta población”, dijo Jiménez.

El apoyo de la línea 2519-3001 es para atender dudas y dar recomendaciones para el abordaje domiciliar. Al tener acceso al Expediente Digital Único en Salud (EDUS), los médicos de este programa también están en capacidad de aportar alguna información a los pacientes sobre resultados de las pruebas.

Solo la información relacionada con incapacidades y solicitud de medicamentos debe ser tramitada con él área de salud a la cual pertenece cada persona. Lo referente a la orden sanitaria debe gestionarse con el Ministerio de Salud, al 1322.

Por medio de este programa, la CCSS educa para el cuidado básico en casa. Se le enseña al paciente o a su cuidador a controlar los síntomas, como fiebre, dolor corporal, náuseas o diarrea con ayuda de algunos medicamentos.

“Hemos duplicado la cantidad de llamadas diarias porque las personas no solo llaman porque se siente mal, sino para consultar por algún resultado o porque tienen algún familiar que se siente mal; tal vez no sienten que se están ahogando pero tienen dolor de cuerpo y no saben qué tomar.

“La idea es que nosotros podamos abordar estos otros temas y las personas no tengan que consultar en un servicio de urgencias por este tipo de atenciones, que ya de base están saturados. Llaman y nos dicen que los servicios están sobrecargados”, comentó la especialista.

El aumento de la demanda también ha generado en esta línea tiempos de espera para la atención, con hasta 20 llamadas en fila para ser atendidas. “Estamos visualizando contratar más médicos”, reconoció.

Por las características de ómicron, con síntomas en principio más leves que los detectados en otras variantes, la línea no está refiriendo tantos casos a hospitales. Sin embargo, Jiménez dijo que esto no significa que haya un grupo susceptible de enfermar más gravemente, hospitalizarse y morir.

La tendencia es al crecimiento en el número de incapacidades, que ya la CCSS empezó a registrar en los primeros días de enero con un aumento en el número de días de incapacidad de más de tres veces comparado con diciembre anterior. Una cantidad importante de estas personas, realizan su incapacidad en su casa.