Agotamiento golpea a trabajadores en América: ¿Cómo se sienten los ticos?

Niveles altos de agotamiento y estrés. Este es el principal problema que los trabajadores del continente americano reconocen tener. De hecho, un 83% de ellos considera que estos factores les impiden rendir en su vida laboral y familiar.

Así lo revela la Encuesta de Diagnóstico de Bienestar, realizada a más de un millón de trabajadores y 410 empleadores de Centroamérica, el Caribe, México, Argentina, Colombia, Chile y Brasil.

Dicho estudio, realizado por la firma WTW, también encontró que al 77% de la fuerza laboral del continente le preocupa su salud, el 66% reciente no hacer suficiente ejercicio físico y a un 64% le inquieta el alto costo de la vida.

Estrés y agotamiento: los principales problemas del trabajador

Aunque no se dieron los datos desagregados por país, otros estudios sí han explorado lo que sucede en Costa Rica. Por ejemplo, la psicóloga laboral Eugenia Gamboa desarrolló en el 2020 un estudio en teletrabajadores, el cual reveló que el 18% de los 802 pacientes consultados tiene “burnout” o síndrome del quemado.

El síndrome ‘burnout’ se debe, principalmente, a la exposición prolongada a altos niveles de estrés en el trabajo. Quienes lo viven experimentan fatiga física, cognitiva e interpersonal.

“Este es un nivel muy alto. Normalmente, en este tipo de estudios hay de un 4% a 5%, lo más un 7% u 8% de ‘burnout’. Hay que comprender: este es el nivel de estrés más alto que existe. No es dolor de panza, no es alergia, no es que le cayó mal lo que se comió, ni que esté con malestar generalizado. Es el grado en que ya la gente está enferma”, destacó Gamboa en aquel entonces.

Meses más tarde, ella desarrolló otro estudio con profesionales de la salud, en el que vio que el 50,46% de las personas que fueron estudiadas ya presentaba este síndrome de desgaste ocupacional.

Guzmán indicó que, aunque no hay datos específicos por Costa Rica, sí hay cosas que se ven a lo largo de todos los países.

“A partir de la pandemia se puso en primer plano la importancia del bienestar y la salud mental. Hubo una época en la que la salud física era más importante, por eso uno veía que había ferias de la salud, visitas de odontólogos, campañas de mamografías.

“Ahora el bienestar mental y emocional se ha vuelto en el punto medular. El reto sigue siendo el trabajar desde las altas gerencias y los diferentes niveles de liderazgo”, manifestó.

La especialista aclaró que esto no quiere decir que las empresas ya no le den importancia a la salud física, sino que cambiaron las prioridades.

Eficiencia laboral Copiado!

“Un empleado que tiene sus necesidades emocionales, físicas, sociales y económicas cubiertas es un valor para la empresa porque su compromiso y su eficiencia aumentan y su rendimiento tiene un impacto real en el desempeño de toda la organización”, señaló Mónica Guzmán, encargada de salud y bienestar de WTW en Costa Rica.

“Una estrategia de comunicación es fundamental para hacer que todos los programas lleguen a los empleados en todos los niveles”, aseveró Guzmán

La vocera indicó que hablar sobre bienestar no es hablar de un programa o una iniciativa independiente. Esto debe estar inmerso en el ADN de la compañía y formar parte de sus valores. “No es un asunto de recursos humanos, es un asunto que debe asumirse desde las altas jerarquías”, resumió.

En este sentido, la salud debe trabajarse en cuatro pilares para que los trabajadores no solo estén motivados, sino también sientan que pueden rendir.

Salud física

Salud mental

Salud social

Salud financiera

Cómo gerenciar los diferentes puestos de trabajo para evitar el agotamiento es uno de los principales retos para quienes tienen personal a cargo.

Visión del empleador Copiado!

La buena noticia es que, según la encuesta de WTW, el 94% de los empleadores consultados consideraron que su mayor preocupación es el bienestar emocional de los trabajadores y el manejo de los altos niveles de estrés que tengan para así evitar que adquieran el síndrome del quemado.

De hecho, el 84% de los empleadores dice que la preocupación por el bienestar de la fuerza laboral es una parte importante de la cultura de su organización. En tanto, el 77% afirma que en los próximos tres años buscará diferenciar y personalizar sus programas para satisfacer las necesidades de los empleados.

El estudio también reveló otras preocupaciones de los empresarios. Por ejemplo, consideran que el mayor reto es el incremento de los costos y la falta de apoyo financiero, seguidos por la falta de datos para medir los resultados.

Además, pocos empleadores informaron que son efectivos para impulsar los resultados deseados en el bienestar financiero.

Para Mónica Guzmán, la inestabilidad económica provoca que sea complicado para muchas empresas atender la salud financiera de su fuerza laboral, pero sostuvo que por ese mismo motivo es necesario tenerla en mente y buscar formas de satisfacerla.