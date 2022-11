¿Cómo rendir en el trabajo sin descuidar la salud?

Tener buen rendimiento en el trabajo no debe afectar la salud del empleado, pero para lograrlo, hay que seguir una serie de cuidados diarios que permitan tener buena productividad sin generar mucho desgaste.

El autocuidado se debe aplicar en cinco áreas, afirmó la psicóloga laboral Eugenia Gamboa: emocional, física, intelectual, espiritual y social.

Sobre la primera, se debe entender y aceptar cuáles son las emociones, practicar la empatía hacia lo que sienta y piense, y tener muy presente la inteligencia emocional, que está ligada al autoconocimiento, la automotivación y las habilidades sociales.

La segunda esfera es el autocuidado físico, que no es solamente velar por lo que se ve al exterior del cuerpo, sino también por los órganos internos, ya que conforman el motor de la persona. Lo ideal es dormir bien (de seis a ocho horas), tener una vida activa que permita generar movimiento, aunque sea hacer mandados a pie, y también tomar descansos o pausas activas, como poner alarmas para hacer estiramientos y respirar.

Otro aspecto es cuidar mucho la alimentación, “que las comidas tengan colores, como dicen los expertos en nutrición”, así como mantener una buena hidratación durante toda la jornada.

En la tercera área se encuentra el autocuidado intelectual, que es tener precaución con lo que se “mete en la mente” y qué se hace antes de ir a dormir, ya sea leer un libro o ver una serie de acción, porque cualquier cosa puede perjudicar tener un sueño reparador.

Además, es determinante desengancharse de redes y en general del celular, y más bien ocupar la mente en cosas positivas, en personas que aporten o incluso alguna actividad artística, como pintar.

En cuarto lugar está el autocuidado espiritual, que es velar por la paz interior y la gratitud, independientemente del credo que se tenga. Y en quinto lugar, el autocuidado social, que son esas conexiones con personas que sumen en la vida, que aporten bienestar y con quienes se debe procurar mantener cercanía.

Gamboa destacó que otro aspecto importante es mantener buena relación con los compañeros de trabajo y sentirse agradecido por tener trabajo.

“Algo fundamental es buscar la manera de no tener largas jornadas de trabajo, que es lo que está generando más riesgos psicosociales. Hasta hace poco había nueve riesgos y ahora tenemos 28, entonces hay gran cantidad de situaciones propias de la tarea, de la organización y de la persona que se están sumando para impedir que la persona tenga una salud laboral más completa y plena”, resaltó.

Esto, sin embargo, depende de muchos factores. Entonces lo primero es darse cuenta si para esos factores que están interviniendo, si se tiene control o no, si se tiene se pueden tomar medidas al respecto, pero si no, hay dejar que eso fluya, dejar que las cosas se den y no anticiparse a hechos que quizá ni siquiera van a pasar.

“Es decir, no llenarse de preocupaciones innecesarias”, concluyó la especialista.

Mantener el orden

Para la abogada laboralista María Marta Salazar, para tener un buen rendimiento en el empleo sin descuidar la salud también es valioso mantener ordenado el espacio de trabajo y saber administrar el tiempo y el esfuerzo para optimizar los recursos y aumentar la productividad.

Por ejemplo, contar con sistemas de organización de proyectos que ahorren tiempo a la hora de buscar información y, además, clasificar las tareas según su grado de urgencia, para organizar los tiempos en función de la importancia.

También estar en capacitación continua para aprender nuevos procedimientos y maneras de hacer las cosas, para aprovechar el tiempo y que las jornadas no se extiendan más de lo debido, ya que esto provoca desgaste.

“Sin embargo, para que esto funcione, los centros de trabajo también tienen que cuidar mucho a los empleados y el clima laboral, porque a veces por más que el trabajador quiera implementar todas estas acciones, pues no las puede llevar a cabo porque tiene una gran crisis de presión o un burnout que simplemente ya le impide mantenerse en un buen rendimiento y productividad”, agregó Salazar.

Finalmente, el psicólogo clínico Manuel Guzmán rescató que los trabajadores también tienen que “ser conscientes de lo que les está sucediendo” en su empleo, porque muchas saben que algo les afecta, pero no lo analizan ni sacan el tiempo para entenderlo y cómo los perjudica.

Asimismo, recomienda hacer una desconexión total al finalizar la jornada, principalmente al hacer teletrabajo, y dedicarse a otras cosas, por ejemplo a la familia o amigos.

Los empleados, dijo el psicólogo, deben saber modular su energía, aprender a decir que no y aplicar estrategias de motivación, pero los centros de trabajo también tienen que propiciarlo e incluso capacitar a su personal en temas de salud mental y emocional.

