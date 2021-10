94% de costarricenses reconoce importancia de vacunación contra covid-19

El 7% de los padres de familia dice que no vacunaría del todo a sus hijos menores de edad. Otro 4% admite que aún no sabe si lo hará. (JEFF KOWALSKY/AFP)

El 94% de los costarricenses cree en la importancia de que toda la población se vacune para mantener el control de la covid-19, mientras que el 89% de los padres de familia está “muy de acuerdo” con vacunar a sus hijos menores de edad. Estas son dos de las principales conclusiones de un estudio encargado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

Al momento de ser consultados, el 53% de los participantes ya tenía el esquema completo, 32% ya tenía una dosis y el 15% aún no se había inoculado. De este último grupo, el 65% dijo que sí vacunará, pero su fecha aún no había llegado o estaba a la espera de evacuar dudas; entre un 5% y un 6% de entrevistados dijo no creer en el virus y el mismo porcentaje afirmó que nunca se vacunará.

La investigación, señalaron las entidades, se llevó a cabo con el fin de identificar qué saben, piensan y practican las personas sobre la covid-19 y las vacunas contra la enfermedad. De esta forma, los datos servirán en la búsqueda de mecanismos para llegarle a la población con campañas de información y motivación.

“Los datos demuestran la necesidad de seguir escuchando a la población y dar información de forma clara y comprensible sobre covid-19 y sus vacunas”, manifestó María Dolores Pérez, representante de la OPS en Costa Rica.

Las motivaciones

Cuando se le consultó a las personas por qué se habían vacunado, el 64% dijo que para cuidarse a ellos mismos y a su familia, el 13% por disminuir riesgos, el 8% por miedo a enfermarse y morir y el 8% por responsabilidad o porque es parte de su trabajo.

Estas razones fueron muy similares a las que dieron cuando se preguntó por qué sí vacunarían a su hijo. El 57% dijo que protección y prevención, el 19% por salud y bienestar, y el 8% porque es importante.

Cuando se les consultó sobre la importancia de que las demás personas estén vacunadas, la mayoría de los encuestados expresaron que, independientemente de si es obligatoria o no, entre más gente se inmunice más rápido se podrá salir de la pandemia. El 65% manifestó que es la mejor forma para reducir al máximo las hospitalizaciones y muertes en el país, y un 21% para lograr una mayor inmunidad.

Sin embargo, el porcentaje de gente que apoya la obligatoriedad de la vacunación se redujo a un 68%.

Dudas y temores

Cuando se le preguntaba a los no inoculados las razones para no haberlo hecho, el 34% decía que por miedo a los efectos secundarios, el 26% decía que aun con la vacuna puede enfermar; un 17% afirmó no saber por qué no se había inmunizado todavía (o no lo haría del todo).

Además, el 6% dijo que las vacunas (en general) no sirven, el 4% consideran que las vacunas más bien causan la enfermedad. Esta misma cifra dijo que a las personas se les inyecta la enfermedad y otro 4% aseveró que causan biomagnetismo.

Otro 2% adujo motivos religiosos, y ese mismo porcentaje señaló que ya había tenido la enfermedad y por ende, no lo necesitaba. Otro 2% señaló que en su familia ese fármaco no estaba permitido.

Con relación a la inyección para los menores de edad, un 7% aseguró que no los llevarán a vacunar y un 4% que aún no saben si lo harán. Cuando se consulta por las razones, el 9% dijo que no lo haría por miedo, el 6% señaló que el virus no existe y el 4% cree que el fármaco más bien enfermaría a sus hijos.

El estudio

El estudio es de Conocimientos, Actitudes y Prácticas (CAP) y fue ejecutado por la empresa CID Gallup. Constó de dos partes: una fue una encuesta a 1.000 personas mayores de 18 años de todo el territorio nacional y la otra un estudio cualitativo con entrevistas a profundidad a 100 adultos.

Las entrevistas se realizaron entre el 4 de agosto y el 6 de setiembre del 2021. En ese momento, no se había anunciado la obligatoriedad de la vacunación para asistir a actividades de ocio. El margen de error es de ∓3 puntos.

