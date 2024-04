40 pacientes de CCSS han sido atendidos en centros privados por protesta de especialistas

En los primeros ocho días en los que los médicos especialistas dejaron de laborar horas extra, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) gestionó la atención de 507 casos de emergencia; 40 de ellos (un 8% del total) fueron trasladados a los centros privados con los que la institución suscribió un contrato de emergencia para afrontar la protesta.

La mayoría de estas atenciones (305, o un 60% del total) se resolvieron con traslados entre los mismos hospitales de la Caja, informó la institución. Un grupo de 162 casos (32%), no cumplió los criterios para la derivación de pacientes a otros centros de salud.

No trascendió a cuáles hospitales privados se enviaron pacientes ni en cuáles condiciones. Sin embargo, según informó el Sindicato Nacional de Médicos Especialistas (Siname), hospitales como el Metropolitano y la Clínica Bíblica estuvieron en su capacidad operativa máxima el fin de semana anterior.

Siname es el sindicato que convocó a los especialistas a no trabajar extras, medida que se podría prolongar a mayo si no se logra un acuerdo con las autoridades de la Caja. Este sindicato asegura que la cobertura ofrecida por los centros médicos privados solo incluye la Gran Área Metropolitana (GAM) y no las zonas rurales, y que estos no tienen ni la infraestructura ni la capacidad suficiente.

LEA MÁS: Marta Esquivel plantea crear empresa para vender medicamentos, equipo y servicios médicos de CCSS

Hace cinco días, La Nación solicitó a la Cámara Costarricense de la Salud un detalle de las atenciones ofrecidas a pacientes de la CCSS en el marco de la contratación de urgencia, pero todavía no han facilitado esos datos.

En un comunicado de prensa, del 4 de abril, la Cámara aseguró que el objetivo del contrato es colaborar en esta coyuntura. Su única motivación, afirma, es ofrecer soluciones para la atención oportuna de salud de los asegurados.

Según la organización que agrupa a centros médicos privados, el convenio responde a un sentido de urgencia y está apegado a la ley. Afirmó que la selección de los oferentes se realizó de manera transparente, buscando que los centros de salud atendieran los criterios necesarios para la atención inmediata de pacientes.

Los médicos especialistas cumplen este martes nueve días sin laborar jornada extraordinaria. Esto quiere decir que los hospitales públicos se quedaron sin estos profesionales después de las 4 p. m., entre semana, también los fines de semana y días feriados. Los especialistas, en su mayoría, tampoco hacen disponibilidades o guardias como medida para presionar a la Caja por mejores condiciones salariales y laborales.

Protesta de médicos especialistas de CCSS. Gestión de atenciones. Datos al 8 de abril del 2024. (CCSS )

Datos aportados por Siname revelan que al movimiento se han unido más de 2.500 de los 3.096 especialistas que la CCSS tiene registrados en su planilla. Un nuevo recuento realizado por este sindicato y que fue revelado este 8 de abril, indica que, al menos, 370 médicos especialistas han renunciado a la CCSS en los últimos meses.

LEA MÁS: CCSS solicita intervención inmediata del Ministerio de Salud ante protesta de médicos especialistas

Cinco empresas

El primer fin de semana de protesta fue cuando se realizaron más gestiones de traslado de pacientes críticos: 195 el sábado 6 de abril y 127 el domingo 7 de abril. Solo en este fin de semana, se realizaron 29 traslados de los 40 registrados hasta el lunes a centros privados.

Protesta de médicos especialistas de CCSS. Gestión de atenciones. Datos al 8 de abril del 2024. (CCSS )

La Caja contrató los servicios de salud de cinco empresas privadas para enfrentar las consecuencias de la protesta de los médicos especialistas. El presupuesto para la contratación es de ¢12.600 millones y la vigencia del contrato es de tres meses. Esta inversión ha sido criticada por los sindicatos.

Según apareció publicado en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), las empresas contratadas darán servicio de atención de emergencias médico-quirúrgicas calificadas y procedimientos médicos especializados en Radiología.

Las empresas contratadas son las siguientes: