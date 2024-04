Médicos especialistas mantienen protesta y se oponen a contratación por inopia que pretende CCSS

Los médicos especialistas cumplen este 8 de abril una semana de no trabajar en los centros de salud públicos después de las 4 p. m. o los fines de semana, lo que se conoce como tiempos extraordinarios. El Sindicato Nacional de Médicos Especialistas (Siname) afirmó que la protesta por sus condiciones salariales y de recursos para realizar su trabajo se mantiene, pues la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) “no ha querido negociar”.

Incluso, Mario Alberto Quesada Arce, presidente del Siname, subrayó que el movimiento se mantiene de forma indefinida, pues aunque inicialmente se concibió para el mes de abril, “ya se están presentando las notas para no aplicación de tiempo extraordinario en el mes de mayo”.

La falta de médicos especialistas impulsó a la CCSS a declarar inopia en 10 especialidades médicas: Anestesiología y Recuperación, Cardiología, Cirugía General, Dermatología, Endocrinología, Hematología, Hematología Pediátrica, Infectología, Ortopedia y Traumatología y Radiología e Imágenes Médicas.

La inopia es una condición en la que no hay suficiente personal legalmente calificado para atender un puesto de trabajo. Esto faculta a la institución para explorar diferentes vías para reclutar especialistas en las áreas afectadas o buscar alternativas para asegurar que los pacientes reciban la atención necesaria.

Para el Sindicato Nacional de Especialistas Médicos, la inopia no tiene sentido, porque no hay escasez de especialistas. El problema, dijeron, es que esos especialistas no quieren quedarse en la CCSS.

“Ahora vemos que la señora presidenta ejecutiva (Marta Esquivel) va a ir el miércoles próximo al Colegio de Médicos para ver si es posible traer especialistas (del extranjero) por inopia. ¡En este país no hay inopia! Lo que hay es que no hay retención. La Caja no está reteniendo a su personal. No hay inopia de personal, lo que hay es inopia de diálogo”, aseveró Quesada Arce.

Jessica Sanjur Hernández, miembro de la Junta Directiva de esa organización, consideró que será difícil conseguir especialistas en el extranjero, pues estos profesionales no se forman de un día para otro, porque son muchos años de estudio.

Las medidas que resulten de la inopia serían complementarias a la que ya se tomó de derivar pacientes a hospitales privados.

“Llama la atención que la Caja prefiere despilfarrar pagando sobreprecios (a centros privados) que pagando especialistas que quieran trabajar en la CCSS”, añadió Quesada.

Negociación

Los hospitales han funcionado en la última semana con muy pocos especialistas después de las 4 p. m. y el fin de semana. (Albert Marín)

El Siname aseguró que ellos no se han retirado de la mesa de negociación, pero que, de todos modos, la Caja no ha escuchado las peticiones de los sindicalistas. Afirmó que las propuestas recibidas de la CCSS no tienen que ver con los planteamientos de los profesionales.

Por ejemplo, dijo, el reajuste salarial ofrecido por la entidad del 10,16% no es el salario global definitivo que solicitan los médicos, quienes pretenden condiciones similares a las de otras instituciones, como el Instituto Nacional de Seguros (INS) o los centros privados.

Según el Sindicato, le solicitó a la Junta Directiva de la Caja reunirse este 8 de abril a las 2 p. m. Reiteraron que sea con la Junta y no con el cuerpo gerencial, pues siente que los directivos han desacreditado lo hablado con los gerentes.

Quesada indicó que hay otros gremios que han sugerido unirse al movimiento, pero que ellos piden no hacerlo todavía.

“Sería improcedente una lucha para nuestros derechos si le damos la espalda a los pacientes (...) hay que llegar a un acuerdo”, concluyó.