Hospitales viven drama sin pediatras, cirujanos ni anestesiólogos

La decisión de los médicos especialistas de no trabajar horas extra, como parte de una protesta salarial, está provocando un drama este fin de semana en los hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) porque, en estos días, la atención de estos profesionales depende de las horas extra, disponibilidades y guardias.

Directores de varios centros médicos describieron la afectación y enfatizaron que el plan de las autoridades de la CCSS, para derivar la atención de los usuarios hacia centros médicos privados, no es suficiente.

El director del hospital de San Carlos, Edgar Carrillo, relató que la situación es verdaderamente difícil. “Tuvimos cobertura hasta las 7 a. m. de este sábado de todos los servicios, excepto Cirugía, que no hizo la guardia correspondiente ayer”, indicó el director.

Desde las 7 a. m., no hay servicios de Pediatría ni Neonatología, además de la parte quirúrgica. “Estamos trabajando literalmente con Medicina Interna, Emergencias, médicos generales y un ginecólogo que, heroicamente, viene trabajando en disponibilidad. Sin embargo, su trabajo se vuelve insuficiente por la cantidad de trabajo que hay”, indicó Carrillo.

El ginecólogo debe atender de 10 a 15 partos por día, “de manera heroica y en conjunto con la gente de anestesia, que es un servicio que no se ha suspendido, pero él no va a dar abasto”.

Carrillo agregó que, como otros centros saben que ellos tienen un ginecólogo, tratan de llevar pacientes a San Carlos, pero alegó que ya no pueden aceptar más, porque la situación superó la capacidad.

De hecho, este sábado a las 5 a. m., se recibió una mujer en labor de parto, remitida desde el hospital de Puntarenas.

“Ha sido un inicio de fin de semana muy difícil. Tengo que destacar la mística de los compañeros. Falta mucho del sábado y todo el domingo, donde no vamos a contar con Cirugía, Pediatría ni Neonatología. Lo que queda es pedirle a Dios que todo salga bien para que el menos afectado sea el paciente”, comentó Carrillo.

Agregó que, de acuerdo con la instrucción de la Gerencia Médica de la CCSS, lo que deben hacer “repartir los pacientes a centros médicos privados que ellos contrataron”, pero la medida ha sido insuficiente.

Heredia sin Anestesiología

Donde no hay servicio de Anestesiología es en el hospital San Vicente de Paul, en Heredia, según relató a La Nación su directora, Priscilla Balmaceda. “Los servicios están limitados todos, con el recurso mínimo para atender una emergencia calificada; sin embargo, hay servicios que no tienen cobertura del todo como Anestesiología”, explicó.

Balmaceda solicitó a la población comprender las dificultades de atención, debido a la protesta de los especialistas.

En el caso del hospital de Alajuela, su directora, Karen Rodríguez, puntualizó que buscan apoyo en la red de hospitales, o a través de traslado de pacientes que no puedan ser atendidos, de acuerdo con la instrucción de la Gerencia Médica.

Aseguró que la afectación está sucediendo en prácticamente todos los servicios y que tienen pacientes en espera de derivación hacia otro centro médico. Sin embargo, aseguró que, hasta el momento, han podido atender todas las emergencias.

Mesa de negociación sigue rota

Por su parte, Edwin Solano, presidente de la Unión Médica Nacional, declaró que la mesa de negociación con la CCSS sigue rota desde este viernes, y que, para el fin de semana, no ve ningún cambio en esa situación.

“La propuesta de la Junta Directiva de la CCSS es inaceptable para el cuerpo médico nacional. Decidimos levantarnos de la mesa e ir a plantearlo a nuestra afiliación, para definir qué decisiones se van a tomar desde el punto de vista sindical”, apuntó Solano.

El presidente de la Unión Médica no solo culpa a las autoridades de la Caja, sino también a los diputados, pues indicó que la situación es una consecuencia de la Ley General de Empleo Público y de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

“Ellos no vieron la fórmula para resolver los problemas de esas leyes, para que no sucedieran estas cosas que ya sabíamos que iban a suceder. Hemos hecho propuestas para solucionar el problema de los especialistas, entre ellas becar a profesionales al extranjero, si el país no puede seguir formando especialistas”, dijo.

Solano agregó que la lucha es por un salario justo para el trabajo intenso del cuerpo médico, tratando de asegurar la salud de los costarricenses. “No veo muchas esperanzas, a no ser que se resuelvan esas leyes”, dijo.