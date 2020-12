“La historia es diferente de agosto para acá. La incidencia y mortalidad de covid-19 en Costa Rica ya es muy similar al promedio iberoamericano. Y desde mediados de noviembre, la situación de la pandemia en Costa Rica es muy extraña e inesperada: no se produjo el aumento en la tasa R que debía resultar con motivo del viernes negro, el feriado largo del 30 de noviembre y el pago del aguinaldo. El vecino Panamá, por ejemplo, ha pasado de 500 casos diarios a cerca de 3.000 en mes y medio y esto en un país que tiene 30% menos población que Costa Rica. Algo extraño está ocurriendo entre nosotros. Ojalá no sea un artificio o sesgo de menor grado de detección de casos. Y ojalá y este inesperado fenómeno se repita y no haya aumento con las fiestas de Navidad y fin de año. Sin embargo, objetivamente, lo que cabe esperar es un repunte importante de la pandemia.