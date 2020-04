– Son dos cosas. La primera, es que la Organización Mundial de la Salud (OMS) no ha cambiando su recomendación del uso de mascarillas para el público en general. En parte es culpa de la OMS. Esa recomendación de la OMS se basa en una visión equivocada de las cosas. Están pensando en las mascarillas quirúrgicas. Es correcto que esas mascarillas no son para el público en general. Que salgamos cinco millones de ticos a buscarlas podría causar un enorme problema al sistema de salud. Pero no estamos hablando de mascarillas quirúrgicas. Es de mascarillas de uso artesanal, de tela, no para protegernos nosotros, sino para proteger a los otros.