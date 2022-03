Secretaria general de partido de Chaves denuncia que no le entregan libros legales

Adriana Brenes Castillo, secretaria general del PPSD. Imagen tomada de su perfil público como dirigente del PPSD. Adriana Brenes Castillo, secretaria general del PPSD. Imagen tomada de su perfil público como dirigente del PPSD.

Adriana Brenes Castillo, secretaria general del partido de Rodrigo Chaves, Progreso Social Democrático (PPSD), denunció que la presidenta de la agrupación, la diputada electa Luz Mary Alpízar Loaiza, no le ha entregado los libros legales que le corresponde custodiar.

El artículo 36 del estatuto del PPSD encomienda a la secretaria general custodiar y mantener actualizados los libros de actas de la Asamblea Superior y del Comité Ejecutivo Superior, así como certificar las copias de los acuerdos.

“En varias ocasiones, le he solicitado a la presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Progreso Social Democrático que me entregue los libros legales del partido que me corresponde custodiar, de acuerdo con la ley y el estatuto y, a la fecha, no ha sido posible que se cumpla con ese mandato; en consecuencia, no soy responsable del manejo de los mismos. Solicito resolver de conformidad”, le escribió la secretaria general al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) el pasado 28 de febrero.

Este medio intentó conversar con la diputada electa Luz Mary Alpízar, pero no contestó las llamadas.

En el mismo documento publicado por Noticias Columbia, Brenes le entregó al TSE, en su condición de dirigente del PPSD, hechos y pruebas relacionados con la investigación por financiamiento paralelo de la campaña de Chaves “que, a la fecha, entiendo que no han sido suministrados”.

Se trata de la documentación del fideicomiso privado que pagó gastos electorales de Chaves, al margen del control del PPSD. La ley impide que personas ajenas a los partidos paguen gastos de campaña sin que el origen del dinero sea dado a conocer al público.

[ Estructura paralela financió campaña de Rodrigo Chaves al margen del partido ]

Según explicó Brenes, el 14 de febrero del 2021, Carlos Andrés Vásquez Landergreen consultó al TSE sobre la “posibilidad de aportar dinero a un fideicomiso, para financiar un candidato de un partido político para las elecciones del 2022″.

“Sin esperar respuesta, se constituye el fideicomiso Costa Rica Próspera”, explicó, “para promover y financiar la candidatura de Rodrigo Chaves en el PPSD”.

“Hay gastos por alquiler, seguridad, agua y luz de la casa de campaña, así como mobiliario y equipo; también, viáticos y alquiler de vehículos para giras de campaña, para la promoción de la candidatura de Rodrigo Chaves desde marzo del 2021. Incluye pago de pautas a la agencia de comunicación y publicidad, servicios profesionales y planillas (a partir del 1.° de julio del 2021), entre otros gastos de organización de la campaña, incluyendo la compra del escritorio del candidato”.

Agregó que el fideicomiso liquidó el 5 de octubre a los coordinadores territoriales y electorales, los empleados de servicio al cliente, asistentes administrativos y personal de vigilancia.

En su documento, la secretaria general dice que, para setiembre, el fideicomiso más bien ya acumulaba deudas por $148.000.

Citó, además, que esta estructura pagó la difusión de anuncios durante los partidos de Costa Rica contra México y Jamaica en setiembre del 2021.

Según el documento, en octubre, se realizaron actividades partidarias en el hotel Aurola que no aparecen pagadas por el partido y, a partir de octubre, el PPSD asumió el pago de la casa de campaña.

“Existen contratos suscritos por el tesorero nacional, sin refrendo de un miembro del comité ejecutivo nacional con representación legal del PPSD.

“El director de campaña (Calixto Chaves) asumió las potestades y decisiones que le corresponden al Comité Ejecutivo Nacional, sin acuerdo en relación (estructura paralela).

“Así, tengo por cumplida mi responsabilidad como representante del partido”, añadió la secretaria general al TSE.