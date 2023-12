Rodrigo Chaves pretendió ‘echarse a la bolsa’ al Colegio de Periodistas

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, buscó ganarse el afecto del Colegio de Periodistas (Colper) cuando planteó su idea de controlar los presupuestos publicitarios de las instituciones descentralizadas y repartirlos según su criterio, bajo el eslogan de “democratizar” la pauta estatal.

“Nos echamos al Colper a la bolsa, ¿nos van a adorar o no?”, dijo el mandatario en una reunión con su equipo de comunicación el 3 de agosto del 2022, casi tres meses después de asumir el mando del país.

Ese mismo día, a Chaves se le ocurrió el concepto de “democratización” de la publicidad.

Estaban presentes la entonces ministra de Comunicación, la periodista Patricia Navarro; el entonces jefe de Despacho presidencial y ahora ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez; así como el entonces director de Prensa de Casa Presidencial, Armando Gómez; el publicista de Zapote, Alexánder Castilla; y el productor audiovisual, Christian Bulgarelli.

Luego de la frase de Chaves, se armó un debate sobre el papel del Colper y de su entonces presidente, Belisario Solano, quien aspiraba a reelegirse en el cargo en las elecciones del gremio del 3 de noviembre del 2022. Un audio de esa conversación fue facilitado por la exministra Navarro a este diario.

Conversaron sobre la posición que Belisario Solano asumió cuando el gobierno emitió la orden, mediante el Ministerio de Salud, de cerrar el Parque Viva, propiedad de Grupo Nación, el 8 de julio del 2022. La clausura de tres meses fue catalogada por la Sala Constitucional como una violación indirecta a la libertad de prensa y una desviación ilegítima del poder.

Belisario Solano, entonces presidente del Cólper; y Rodrigo Chaves, presidente de la República, en una conferencia de prensa en Casa Presidencial, el 5 de octubre del 2022. Foto: Presidencia

Siendo Belisario Solano presidente, el Colegio de Periodistas emitió un comunicado el 12 de julio del 2022, en el que dijo que el cierre del Parque Viva “no guarda relación ni afecta la libertad de prensa, toda vez que corresponde a una actividad que se ajusta al derecho comercial y al derecho público”.

Chaves intervino para decir: “Vea, don Belisario podrá ser la canina, el canino de quien usted quiera, pero a don Belisario me le tengo que quitar el sombrero; me permitió decir ‘hasta el Colper dice que esto no es un ataque a la libertad de prensa’. El Colegio siempre ha estado a favor de los medios regionales, porque tienen más votos”.

Luego, cuando el gobernante preguntó “¿nos van a adorar o no?”, Gómez y Navarro dijeron que no, pues en su criterio el Colper estaba defendiendo a los medios tradicionales.

Presidente Rodrigo Chaves pretendió ‘echarse a la bolsa’ al Colper

Elección del Colper

De seguido, hablaron sobre la próxima elección de la cúpula del Colper. Solano pretendía reelegirse, pero tres meses después de esa reunión, el 3 de noviembre del 2022, la periodista Yanancy Noguera Calderón ganó la elección con el 67,5% de los votos.

“El Colegio nos va a adorar (...). El Colegio nos va a adorar. Don Armando, usted sabe mucho de comunicación, yo sé cómo funcionan los negocios.

“Es que es mucha plata, ¿qué va a decir? ¿La Nación le va a pagar eso a Belisario? No, yo no creo que le esté pagando, lo está presionando mucho, eso le están cobrando a él”, continuó.

‘Belisario me mandó un pantallazo que Vilma le mandó'

De previo a esa reunión, en otra que realizó en Casa Presidencial, pero el 15 de julio del 2022, Belisario Solano también salió a colación. En esa oportunidad, la entonces ministra Navarro mencionó que él le había reenviado un mensaje de WhatsApp de la periodista Vilma Ibarra, directora del programa Hablando claro, en radio Columbia.

En el texto, Ibarra mostraba su malestar por una orden presidencial que Navarro había enviado días atrás, a ministros y presidentes ejecutivos, para suspender “toda publicidad” estatal en cuatro medios de comunicación: La Nación, Canal 7, CRHoy.com y el programa radial Nuestra Voz, de la periodista Amelia Rueda. Al mismo tiempo se instaba a “no participar en entrevistas” tanto en el programa de Amelia Rueda, en radio Monumental, como en Hablando Claro, de Vilma Ibarra.

Ese día, altos funcionarios de Casa Presidencial idearon un plan para ocultar esa orden del mandatario. Otro audio facilitado por la exministra de esa conversación evidencia cómo buscaron “una ruta legal” y querían saber, entre otras cosas, si el presidente Chaves le habló de esa directriz a Solano en una reunión con miembros del Colper, tres días antes, el 12 de julio del año anterior.

Ese día, además de Patricia Navarro, Jorge Rodríguez, Alexander Castilla y Armando Gómez —quienes estuvieron en la reunión del 3 de agosto—, acudieron Gabriel Aguilar, en aquella época asesor y hoy jefe de despacho de Chaves; y la que fuera jefa de despacho de Navarro, Hazel Mora.

Cuando querían saber si el Colper había sido informado de esa directriz presidencial fue justo el momento en que Navarro contó sobre el reenvío del mensaje de Ibarra.

—Patricia Navarro: “De hecho, Belisario me mandó un pantallazo que Vilma le mandó. Me lo mandó el día mismo día de la reunión, en la noche”.

—Alexander Castilla: “Pero una consulta, ¿no hay minuta de esa reunión?”

—Patricia Navarro: “No, y yo tampoco respondí, nada más lo vi y no dije nada”.

—Alexander Castilla: “Vilma lo que está, posiblemente, es preocupada por la publicidad, pero también se le está yendo el soporte de expertos, el tener gratis a todas las personas. Como gobierno no hay absolutamente ninguna obligación de darles entrevistas, se puede argumentar de que este es un momento en donde el mandatario le ha pedido a sus ministros enfocarse en ciertas cosas para dedicarse a las metas volantes de los primeros 100 días (…). Si se niega una entrevista es por algo”.

—Patricia Navarro: “Ella le manda un mensaje a Belisario que dice: “Estoy asqueada y ojo, espero que no me vengas a enfrentar con respecto a la directriz de la ministra de Comunicación del viernes a ministros y presidentes ejecutivos de no aceptar entrevistas en Hablando Claro”.

—Alexander Castilla: “A ella lo que le está doliendo…”.

—Patricia Navarro: “Que nosotros la vetemos”.

Ante la negativa de confirmar la veracidad de esa orden presidencial, Vilma Ibarra acudió a la Sala Constitucional, el 5 de agosto del 2022, con un recurso de amparo que a la postre fue declarado parcialmente con lugar.

El 17 de agosto de ese año, en su condición de presidente del Colper, Solano presentó una coadyuvancia como afectado de los hechos denunciados por la periodista.