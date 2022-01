Rodrigo Chaves oculta quién financió su candidatura en 2021

Rodrigo Chaves, candidato presidencial del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), rehusó revelar qué personas financiaron los gastos de su candidatura entre los meses de julio y setiembre del 2021, en los que invirtió en anuncios de televisión y vallas publicitarias, por ejemplo. Para esa época, el PPSD ni siquiera tenía cuenta bancaria.

El 21 de febrero del 2021, Chaves firmó un contrato de fideicomiso para captar y administrar fondos con la fiduciaria ATA Trust Company.

En ese acto, Chaves se presentó como vocero de un grupo de pensamiento y acción llamado Costa Rica Próspera. Como tesorero, figuró Jack Loeb Casanova y, como director de operaciones, Carlos Vásquez Landergren.

El fideicomiso, dice el contrato, se encargaría de recibir aportes de donantes en cuentas del Banco Nacional (BN) y poner los recursos a disposición de los dirigentes del grupo, para el pago de proveedores.

Por parte de la ATA Trust Company, firmó Alfonso Vargas Araya.

A la fecha, se desconoce cuánto dinero recaudó ese fideicomiso y de dónde provino el dinero.

Lo cierto es que Chaves sí incurrió en gastos de tipo propagandístico después de que anunció su candidatura por el PPSD, el 7 de julio del 2021, y antes de que su partido lograra abrir una cuenta bancaria e inscribir a sus candidatos, en octubre del 2021.

El exministro de Hacienda anunció su aspiración presidencial con esta agrupación política en un acto celebrado en el hotel Corobicí, en San José.

Posteriormente, Chaves publicó anuncios proselitistas en televisión nacional durante la transmisión de los partidos Costa Rica-México y Costa Rica-Jamaica, los días 5 y 8 de setiembre del 2021.

Además, previamente, la agencia de publicidad Madison Revolution había pagado $1.000 por utilizar el Estadio Nacional para grabar el anuncio de Chaves el día 31 de agosto, según confirmó la administración del inmueble.

El 9 de setiembre, Chaves también colocó unas vallas publicitarias en las que mostraba a políticos de otras agrupaciones de espaldas.

La Asamblea Nacional del PPSD ratificó al político como candidato presidencial el 19 de setiembre.

El pasado 14 de enero, en entrevista en el Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart), el candidato rehusó revelar quiénes aportaron dinero para el fideicomiso.

“Es que ese fideicomiso, yo no tengo autorización; de hecho hay una cláusula de confidencialidad. Es un fideicomiso de derecho privado, yo no puedo revelar los nombres y además no se los voy a revelar.

“Es que no hay nada malo. Lo que pasa es que hay derecho privado y derecho público. Eso no financió mi campaña, lo que financió —y así está en el contrato de fideicomiso— es un grupo de personas que, antes de ser yo candidato, queríamos explorar soluciones a la problemática nacional; eso separado de mi campaña.

“Simplemente esa no es información pública y no me corresponde revelarla porque hay una cláusula (...). Veremos qué piensa la gente”, dijo.

La Nación envió desde este mediodía una consulta al equipo de Chaves para que dé a conocer quiénes financiaron su actividad proselitista en el 2021, pero la respuesta fue la siguiente:

“La candidatura de Rodrigo Chaves y su campaña es financiada de acuerdo a todas las reglas del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). Hemos contestado al Tribunal las preguntas que surgieron al respecto. Al ser esta información pública, la misma puede ser solicitada al TSE.

“El Partido Progreso Social Democrático (PPSD) y la campaña de Rodrigo Chaves reportó todos los gastos que la legislación costarricense obliga a reportar”.

En un sentido similar al del candidato se había pronunciado Pilar Cisneros, aspirante a diputada en el primer lugar de la papeleta del PPSD por San José, el 14 de octubre del año pasado, también en entrevista con el Sinart.

“Hay un fideicomiso. ¿Quién colabora en ese fideicomiso? Hay varios empresarios que están colaborando con eso. Eso habría que preguntárselo a don Rodrigo Chaves, yo no sé.

“Yo pregunté quién pone la plata y conozco a algunos de los que ponen la plata, no estoy autorizada para decir quiénes ponen la plata. Es gente que por lo menos a mí me merece confianza. A mí me gustaría que esa pregunta se la hiciera a don Rodrigo Chaves o a doña Luzmary Alpízar (presidenta del PPSD). Yo no manejo un cinco del partido, ni cobro un cinco ni me pagan un cinco ni nada, por aquello”, dijo Cisneros.

Según el contrato del fideicomiso, los donantes debían firmar formulario de conozca a su cliente y, en caso de aportes de más de $5.000, emitir una constancia del origen de los fondos.