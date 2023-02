Rodrigo Chaves descalifica reforma a aborto terapéutico planteada por Ministerio de Salud

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, descalificó el documento distribuido por el Ministerio de Salud, como un borrador de decreto para modificar la norma técnica sobre aborto terapéutico.

El texto excluiría el hecho de que la salud de una madre corra peligro como justificación para este procedimiento, a pesar de que esa es una de las condiciones previstas en la ley.

Al ser consultado la noche del jueves, el mandatario aseguró que él no ha visto dicho documento. Confirmó que una comisión técnica del Ministerio de Salud está revisando la norma terapéutica, pero dijo que el documento distribuido por esa institución no tiene firmas. Calificó el tema como “chismes y rumores”.

“Es un documento que no he visto, es un documento que no tiene sello, no tiene firma. Nosotros no vamos a retroceder en materia de derechos humanos”, manifestó Rodrigo Chaves.

El presidente de la República se había comprometido con los obispos de la Conferencia Episcopal de Costa Rica, en mayo de 2022, a revisar la norma terapéutica de la interrupción del embarazo.

Chaves garantiza a obispos revisión de norma técnica sobre interrupción del embarazo

En aquel momento, la entonces ministra de Salud, Joselyn Chacón, afirmó que integraría una mesa técnica para revisar la norma.

Rodrigo Chaves aseguró que la revisión de la norma técnica se ha atrasado por la renuncia de Chacón. Por lo tanto, sostuvo que aún no se ha tomado una decisión.

“Vamos a hacer lo que siempre he dicho, proteger o dar una exención al Código Penal para cuando haya criterios técnicos médicos favoreciendo o que certifiquen que no hay una alternativa más que un aborto terapéutico, de eso estamos convencidos”, afirmó.

El artículo 121 del Código Penal ya prevé lo siguiente: “No es punible el aborto practicado con consentimiento de la mujer por un médico o por una obstétrica autorizada, cuando no hubiere sido posible la intervención del primero, si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y este no ha podido ser evitado por otros medios”.

El mandatario agregó que “sí nos comprometimos a revisar que no haya portillos y eso lo estamos haciendo, pero eso que salió son chismes y rumores”.

Aclaración del Presidente @RodrigoChavesR , sobre norma técnica de aborto terapéutico. pic.twitter.com/Qgh6nF44C8 — Presidencia de la República 🇨🇷 (@presidenciacr) February 24, 2023

Contrario a la versión del Gobierno, la abogada Larissa Arroyo, quien forma parte de la mesa técnica, afirmó que un funcionario del Ministerio de Salud les dijo que el borrador de decreto debía pasar sí o sí, pese a que el grupo técnico recomendó no modificar la norma.

El documento derogaría la norma técnica del aborto terapéutico firmada en 2019, durante la administración de Carlos Alvarado. En su lugar, emitiría un nuevo reglamento en el se excluye el peligro para la salud de la madre como justificación para aplicar el procedimiento médico de interrupción del embarazo.

Letrado de Sala IV contribuyó a decreto que reformaría norma de aborto terapéutico

De acuerdo con la información meta del documento electrónico, José Joaquín Alvarado Acuña, letrado de la Presidencia de la Sala Constitucional, contribuyó en la confección de dicho decreto.

El funcionario judicial negó que la propuesta de reglamento distribuida por el Ministerio de Salud sea de su autoría, pero reconoció que brindó su opinión académica por solicitud del abogado Raúl Escalante, quien laboró como asesor de la exdiputada Shirley Díaz, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).