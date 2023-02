Letrado de Sala IV contribuyó a decreto que reformaría norma de aborto terapéutico

José Joaquín Alvarado Acuña, letrado de la presidencia de la Sala Constitucional, contribuyó en la confección del borrador de decreto que reformaría la norma técnica sobre el aborto terapéutico. Se trata del documento que el Ministerio de Salud admitió haber entregado a los miembros de una comisión técnica convocada para revisar este tema.

El documento excluiría el peligro para la salud de la madre como justificación del aborto terapéutico, a pesar de que esa es una de las condiciones previstas en el artículo 121 del Código Penal.

El funcionario judicial negó que la propuesta de reglamento distribuida por el Ministerio de Salud sea de su autoría, pero reconoció que brindó su opinión académica por solicitud del abogado Raúl Escalante, quien laboró como asesor de la exdiputada Shirley Díaz, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

El letrado de la Sala IV agregó que, en su criterio, la legislación no le impide hacer observaciones académicas a cualquier documento que sometan a su opinión.

De ser aprobado por el Gobierno, cabe la posibilidad de que el decreto sea impugnado ante el Tribunal Constitucional.

Ministerio propone excluir salud de la madre como justificación del aborto terapéutico

“El licenciado Raúl Escalante me solicitó que le brindara una opinión académica como bioeticista sobre un documento en que él estaba trabajando, a lo que accedí”, dijo Alvarado, por medio de la oficina de prensa de la Sala IV.

El jurista sostuvo que fue consultado en su condición de conocedor del campo de la bioética y profesor de la Universidad Santa Paula, así como de los cursos de Buenas Prácticas en la Investigación de la Maestría en Bioética de la Universidad Nacional (UNA).

“Al recibir el documento de referencia en formato PDF, lo copié y pegué en un documento de Word, en mi computador personal, para así poder agregar mis observaciones como especialista y académico en Bioética. Imagino que por esa razón aparezco como autor del documento”, dijo el letrado Acuña, quien ha sido candidato a ser magistrado de la Sala IV.

Informó de que su aporte consistió en hacer las observaciones bioéticas y académicas sobre el “lenguaje médico técnico del documento”.

La Nación envió consultas adicionales al jurista sobre detalles de su contribución, pero se está a la espera de la respuesta.

“Al ser una opinión académica y en una materia no relacionada con mi ejercicio profesional como funcionario judicial y letrado de la Sala Constitucional, no me alcanza ninguna de las limitaciones contenidas en el artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para hacer las observaciones académicas a cualquier documento que se someta a mi opinión experta en Bioética”, señaló.

Tampoco identificó en algún puesto a Escalante.

Cambios Copiado!

El Ministerio de Salud confirmó que, desde el 20 de enero, envió un borrador del nuevo reglamento a los miembros de la comisión técnica convocada por esta institución para revisar la norma técnica de interrupción del embarazo, emitida en el 2019.

La noche del jueves, la institución aseguró que el documento no lo conocían ni el presidente de la República, Rodrigo Chaves, ni el ministro de Salud interino, Alexei Carrillo.

La abogada Larissa Arroyo, integrante de la comisión técnica, afirmó que el grupo recomendó no tocar la norma, pero el viernes pasado los integrantes fueron convocados al ministerio, en donde se les dijo que el nuevo decreto debía salir “sí o sí”. Lo presentó un funcionario que, según la abogada, es el enlace con el despacho ministerial.

Arroyo confirmó que fueron convocados a una reunión virtual dirigida por Guillermo Castro, quien se identificó como jefe de legal del Ministerio de Salud.

A la reunión asistió, además, una representante de lnstituto Nacional de la Mujer (Inamu).

El Colegio de Médicos no fue consultado en esta ocasión.