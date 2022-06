Rodrigo Chaves confirma que agencia de publicidad lo demandó

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, confirmó este martes que fue notificado de una demanda civil interpuesta en su contra por la agencia Madison Revolution S. A., por el supuesto impago de servicios publicitarios brindados durante la pasada campaña electoral.

“Sí, me notificaron y veré qué hago”, respondió el mandatario luego de participar en un almuerzo con empresarios organizado por la Cámara de Comercio de Costa Rica, en el Hotel Crown Plaza Corobicí.

“Hay una demanda que no entiendo, en vía civil, en la que no hay ningún título ejecutivo, ningún documento firmado. No sé, a mí que me enseñen algo que yo haya firmado”, añadió Rodrigo Chaves.

El mandatario rechazó responder repreguntas sobre este tema.

La demanda también fue notificada a la diputada oficialista Pilar Cisneros. Ella alegó no saber nada del asunto y dice creer que se equivocaron de persona, aunque la agencia de publicidad identifica a esta política como una de las personas que aprobaban los productos (vea información más abajo).

Madison presentó la demanda civil en marzo anterior, según reportó en aquel momento La Nación debido al supuesto impago de $113.495 correspondientes a trabajos propagandísticos confeccionados de previo a la primera ronda del 6 de febrero.

Esa agencia alega que personeros designados por el Partido Progreso Social Democrático (PPSD) le ordenaron facturar los gastos publicitarios a nombre de la sociedad ATA Trust Company, administradora del fideicomiso privado Costa Rica Próspera que habría manejado un fondo paralelo para el financiamiento de la campaña, al margen de los controles electorales.

ATA Trust Company fue presidida por Arnoldo André Tinoco, actual canciller de la República. Esta estructura paralela es indagada en el Ministerio Público bajo el expediente 22-000116-1218-PE, en el cual Chaves figura como investigado.

En el evento con empresarios, el mandatario señaló que algunos sectores lo critican por su “estilo claro”. Las declaraciones ocurren después de que el mandatario recibió críticas de diputados de los partidos Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiano (PUSC) y Frente Amplio, así como de la Asociación Costarricense de Judicatura (Acojud), por su intervención, el lunes, en la sesión de Corte Plena.

En ese espacio, Chaves les dijo a los magistrados que ni “la Fiscalía General o el sistema judicial” deben prestarse para “intereses canallas” y que es momento de parar las “demandas absurdas”, bajo el argumento de que estas son usadas como armas políticas. Además, los instó a nombrar al nuevo fiscal general.

[ Fuerte aspirante a fiscal general asume como representante del Gobierno en Junta Directiva de CCSS ]

Este martes, agregó: “Así como hay gente muy patriótica, porque a mí me gusta hablar claro y me acusan de eso, me arrean por eso, me dicen que me meto en cosas que no tengo que meterme, existen intereses muy fuertes, camuflados como buenas intenciones, son caballos de troya”.

Pilar Cisneros: ‘Se equivocaron de persona’

En marzo, David Dumani, abogado de Madison, argumentó que los productos propagandísticos elaborados por la agencia fueron aprobados tanto por Rodrigo Chaves como por la hoy diputada, Pilar Cisneros: “Ellos tuvieron una participación activa dentro de la contratación, sobre todo doña Pilar, en el manejo y aprobación e, incluso, en propuestas de trabajos”.

La legisladora Cisneros confirmó haber sido notificada de la demanda civil y argumentó: “Me la notificaron ayer en la mañana (lunes). ¿A raíz de qué me incluyen? Esa es una muy buena pregunta que no puedo contestar, porque no tengo la menor idea. No tuve absolutamente nada que ver con eso, nunca firmé un contrato, nunca le di una orden, ni tuve bajo mi responsabilidad ningún trabajo que hizo Madison. Eso tendría que preguntárselo a ellos. Me dieron un plazo de cinco días hábiles para contestar, ya estoy preparando mi respuesta, porque yo en realidad no tuve nada que ver con eso. Creo que se equivocaron de persona”.

Los anuncios hechos

Dentro de los trabajos que Madison afirma haber hecho para la campaña de Chaves están, por ejemplo, el anuncio grabado en el Estado Nacional que se transmitió, en setiembre del 2021, durante los partidos de Costa Rica contra México y Jamaica, así como ocho vallas publicitarias que ponían a Carlos Alvarado y a José María Figueres de espaldas.

Captura de pantalla del anuncio televisivo que Madison produjo para la campaña de Rodrigo Chaves.

También, produjeron sesiones fotográficas con Chaves, Cisneros y otros candidatos a diputado. Asimismo, Madison se encargó de pautar publicidad en redes sociales, principalmente en Facebook y Google. Esos trabajos, de acuerdo con la empresa, se realizaron durante los meses de setiembre y octubre del 2021.

El abogado de la agencia detalló que su cliente elevó el caso al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y al Tribunal Primero Colegiado de Primera Instancia Civil, del I Circuito Judicial de San José. En esta última instancia, interpuso una demanda por un incumplimiento de pago.