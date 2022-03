Agencia que impulsó imagen de Rodrigo Chaves demanda al candidato por impago de $113.000

La agencia de publicidad Madison Revolution S. A. demandó en la vía civil al candidato Rodrigo Chaves y al Partido Progreso Social Democrático (PPSD) por no pagar $113.495 (¢74,5 millones) correspondientes a trabajos propagandísticos confeccionados de previo a la primera ronda del 6 de febrero.

Además, fueron demandados la diputada electa Pilar Cisneros, el empresario Jack Loeb (uno de los principales financistas de Chaves) y la sociedad anónima ATA Trust Company, la cual manejó la estructura paralela que financió gastos de Chaves y del PPSD.

El proceso judicial se inició el pasado 1.° de febrero ante el Tribunal Primero Colegiado de Primera Instancia Civil, del I Circuito Judicial de San José, bajo el expediente N.° 22-000027-1623-CI.

David Dumani, abogado de Madison, detalló que la demanda es contra el partido porque “hay algunos trabajos que no fueron cancelados, a pesar de ser debidamente aprobados y, sobre todo, después de haber sido aprovechados por parte del partido y los candidatos en su beneficio”.

Chaves y Cisneros también fueron demandados porque “ellos tuvieron una participación activa dentro de la contratación, sobre todo doña Pilar, en el manejo y aprobación, e incluso, en propuestas de trabajos”.

“Y contra el fideicomiso ATA Trust que fue indicado como uno de los pagadores de esos servicios y contra el señor Jack Loeb Casanova, quien también fue señalado como uno de los financistas del partido. Se está reclamando el monto no pagado más intereses”, dijo el abogado.

De acuerdo con Madison, ellos realizaron la colocación de la valla publicitaria que aparece en la imagen de la izquierda con figuras políticas de espaldas y se encargaron de la pauta en redes sociales de Rodrigo Chaves, previo a la primera ronda del 6 de febrero.

ATA Trust es la fiduciaria que administró los recursos del fideicomiso Costa Rica Próspera, el cual se utilizó para cubrir gastos de campaña del PPSD y de su candidato Rodrigo Chaves, según reveló este diario, el sábado pasado.

El Código Electoral prohíbe el financiamiento paralelo. Aparte del tesorero partidario o de las personas que designe el Comité Ejecutivo, ninguna persona o grupo tiene autorización para gestionar fondos y ejecutar compras de bienes y servicios en beneficio de un partido.

La Nación pidió una reacción a Chaves y su equipo de campaña sobre la denuncia; sin embargo, mediante un mensaje de texto informaron de que no han sido notificados y por ello no se podían referir al tema.

“De momento, el partido ni las personas que se mencionan en el mensaje (la consulta de La Nación) han sido notificadas sobre alguna demanda por parte de Madison; por ese motivo, no realizaremos ningún comentario, pues no lo haremos sobre algo que no tenemos la información oficial. En caso de ser notificados y esa demanda existiera, los voceros se estarían refiriendo en su momento al respecto”.

Aval de Chaves y Cisneros

David Dumani insistió en que los servicios publicitarios fueron contratados por el partido, con el aval del candidato Chaves y de Pilar Cisneros, y que personeros de la agrupación les dijeron que las facturas tenían que salir a nombre de ATA Trust o de Jack Loeb, porque ellos serían quienes las iban a pagar.

Madison Revolution se encargó de toda la producción de los anuncios de Rodrigo Chaves, que se grabaron en el Estadio Nacional y que se pautaron en los canales 6 y 7 durante la transmisión de partidos eliminatorios de la selección mayor de fútbol, en setiembre pasado. Incluso, cubrió el pago de maquillistas y el servicio de alimentación para la grabación.

También, produjeron vallas publicitarias, realizaron sesiones fotográficas con Chaves, Cisneros y otros candidatos a diputado y pagaron publicidad en redes sociales, principalmente en Facebook y Google. En cuenta están las vallas en que aparecían de espaldas figuras políticas como el presidente de la República Carlos Alvarado y el candidato del PLN, José María Figueres.

El abogado de Madison dijo que cuentan con correos electrónicos que comprueban la relación comercial con la agrupación política y que los trabajos se realizaron entre setiembre y octubre del 2021.

En total, está pendiente el desembolso de $113.495 (¢74,5 millones). A Madison solo se le hizo un adelanto de $20.091 (¢13,2 millones) y otro de ¢5,2 millones para pagar la pauta en los canales 6 y 7. Los pagos recibidos, según David Dumani, salieron de cuentas bancarias relacionadas con ATA Trust y el empresario Jack Loeb.