Rodrigo Chaves acepta haber hablado de orgía con animales a subalterna, pero lo atribuye a chiste

Rodrigo Chaves, candidato presidencial del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), reconoció este viernes, en el debate de Canal 7, que le habló de una “orgía con seis especies de animales” a una de las subalternas que lo denunció por acoso sexual en el Banco Mundial, pero alegó que se trataba de un chiste.

También dijo que fue un chiste haber dicho la frase “amor de lejos, felices los cuatro” a una empleada que tenía el novio en Europa.

En uno de los momentos más álgidos de la confrontación entre los aspirantes a la Presidencia de la República, Chaves terminó reconociendo que hizo los comentarios denunciados por las funcionarias del Banco Mundial, los cuales fueron leídos por José María Villalta, del Frente Amplio.

El organismo internacional sancionó al candidato del PPSD por acoso sexual luego de abrirle un procedimiento administrativo que terminó con una degradación del puesto, congelamiento del salario e impedimento de ascenso.

Villalta le cuestionó a Chaves que, en el debate de Repretel, dijera que sus conductas fueron chistes: “Según los documentos del caso, fueron conductas graves que hicieron vivir un infierno a las mujeres jóvenes que estaban bajo su poder; algunas lloraban contando las historias”.

Sigue usted sosteniendo que estas conductas no fueron acoso sexual?”, le cuestionó el frenteamplista.

En ese primer momento, el exministro de Hacienda alegó que, supuestamente, tres instancias judiciales determinaron que sus conductas no constituyeron acoso sexual e insistió en que las dos colegas que lo denunciaron dijeron que los hechos fueron “comportamientos de carácter subjetivo”.

“Lamento muchísimo lo que pasó; me habría encantado que mi colega no me siguiera mandando mensajes durante 10 años diciéndome que la visitara en Londres o que estaba en Borneo y que si nos podíamos encontrar”, respondió Chaves.

Frente a esos argumentos, el frenteamplista lo refutó y, con documentos en mano, leyó en los documentos las actitudes achacadas a Chaves, por ejemplo, que intentaba besarlas en la boca, que hablaba de orgías con seis animales, tiraba cosas al suelo para verlas agacharse, les hablaba de sus relaciones de pareja y de su físico, según dice el texto del proceso que enfrentó el candidato de Progreso Social Democrático.

“Es vergonzoso que los otros candidatos callen”, retó Villalta a los cuatro aspirantes presentes en el debate.

Cuando seguía en su turno para hablar, Lineth Saborío, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), le dijo a Rodrigo Chaves que ella no podía entender cómo podía hacer comparaciones que no vienen al caso respecto a sus conductas de acoso.

“Yo no puedo entender cómo usted da esas respuestas a hechos tan graves”, puntualizó.

Cuando Chaves tomó el turno para responderle a Saborío, no solo reconoció que había dicho las frases sobre la orgía y la relación a distancia que tenía su subalterna, sino que además cuestionó directamente la “capacidad intelectual” de Saborío para leer las supuestas resoluciones judiciales.

“Lo de la orgía fue un chiste, así como que yo le dije a una compañera ‘amor de lejos, felices los cuatro’, porque ella consideró que al decirle eso porque ella tenía un novio en Europa le estaba insinuando algo”, tuvo que reconocer finalmente el candidato del PPSD.

Saborío le respondió que esperaba dejar de escuchar a Rodrigo Chaves humillando a las mujeres que presentaron denuncias y acusaciones contra él, pero, principalmente, la candidata rechazó lo que consideró prácticamente un insulto de parte de Chaves.

“Yo no le acepto que diga si tengo capacidad intelectual. Yo le estoy hablando a usted de su capacidad moral. Hay momentos para disculpas verdaderas y usted sigue evadiéndolas”, concretó Saborío.