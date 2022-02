Debate en Canal 7: Feinzaig afirma que Chaves no mostrado equipo a dos días de la elección

Alvarado a Rodrigo Chaves: ‘Nuestros economistas sí pueden ir al Banco Mundial’

En el debate de Canal 7, cuando Rodrigo Chaves lo criticó por no dominar temas técnicos de carácter económico, Fabricio Alvarado, de Nueva República, le respondió al candidato del Partido Progreso Social Democrático que él tiene un equipo económico que lo asesora, y añadió: “nuestros economistas sí pueden ir a reunirse con el Banco Mundial, a diferencia de usted, que tiene que avisar antes de ir para que las mujeres se alejen un poquito”.

Chaves dice que hizo ‘chiste’ a colega sobre hacer orgía con animales

En el debate de Canal 7, y ante los cuestionamientos que le lanzaron José María Villalta y Lineth Saborío sobre la sanción que le puso el Banco Mundial por acoso sexual, Rodrigo Chaves se defendió y sostuvo que nunca fue castigado, así como que él nunca cometió actos de acoso.

Chaves se justificó y afirmó que cuando le habló a una colega de hacer orgías con animales, fue solamente un “chiste” y dijo que habría deseado que sus compañeras le hubieran expresado su molestia. “No estoy diciendo que no cometí errores”, afirmó Chaves, quien afirmó que ha cambiado su comportamiento.

Feinzaig exige a Chaves revelar su equipo

En el segundo bloque de preguntas directas entre candidatos del debate de Canal 7, Eliécer Feinzaig le exigió a Rodrigo Chaves revelar los nombres de 10 personas que integran su equipo de asesores más cercano, pues, a dos días de la elección, no ha esclarecido quién lo acompaña. Chaves evitó dar nombres y se limitó a decir que gobernará “con los mejores costarricenses”. Añadió que incluso reclutaría a personas que están actualmente en las filas de Feinzaig, en el Partido Liberal Progresista, y en el Partido Liberación Nacional de José María Figueres.

Feinzaig cuestionó a Chaves por su respuesta, y le dijo que él es “incapaz de trabajar en equipo”, y que ha mostrado “un patrón de conducta tóxica”, al acumular riñas a lo interno del Ministerio de Hacienda, una sanción por acoso sexual en el Banco Mundial y denuncias por parte del partido con el cual busca la presidencia.

Segundo tema: propuestas para rescate de la educación

El segundo tema planteado por los periodistas de Teletica fue el de propuestas para rescatar la educación. Lineth Saborío, del PUSC, dijo que su prioridad sería llevar conectividad a todos los estudiantes. Rodrigo Chaves habló de priorizar la elección de quien ocupe el cargo de ministro de Educación. Fabricio Alvarado enfatizó en que intervendría el MEP para eliminar “cualquier indicio de ideología”.

Por su parte, Eliécer Feinzaig mencionó que utilizaría Fonatel para llevar Internet a los hogares que aún no lo tienen. José María Figueres puso en primer lugar el desarrollo de un sistema que lleve al país hacia el “bilingüismo”, y José María Villalta afirmó que la primera acción a tomar debe ser retomar las clases presenciales en el 2022 y brindar condiciones de infraestructura adecuadas a los centros educativos que están en mal estado.

Fabricio Alvarado reconoce reuniones con empresarios para canal seco

Ante los reiterados cuestionamientos de Lineth Saborío y José María Villalta sobre su propuesta de construir un canal verde interoceánico, Fabricio Alvarado reconoció que se ha reunido con empresarios interesados en realizar dicha obra.

“Nos hemos reunido con empresarios interesados, pero vendrán otros interesados”, aseguró el candidato de Nueva República.

José María Figueres En candidato del PLN respondió ante las acusaciones de José María Villalta, quien aseguró que Figueres cerró instituciones en su gobierno.

Figueres se defiende de sus contrincantes

José María Figueres, del PLN, se defendió de ataques que le lanzaron los demás contendores. Al frenteamplista José María Villalta, le dijo que no aceptaba que le dijera que él estuvo a punto de quebrar la CCSS en su primer Gobierno. Añadió que en ese mandato, cerró el Banco Anglo porque encontró ahí “un foco de corrupción”.

A Eliécer Feinzaig le reclamó por decir que los gobiernos liberacionistas son culpables del deterioro de las finanzas públicas. Alegó que de la situación fiscal son “en extremo culpables” los últimos dos gobiernos, del Partido Acción Ciudadana (PAC).

Por su parte, Rodrigo Chaves le reclamó al liberacionista que el problema fiscal del país empezó en la década de 1990, bajo mandatos de Liberación Nacional, con políticas como el plan escudo de Óscar Arias bajo el cual se contrataron miles de nuevos empleados públicos. Por su parte, Lineth Saborío cuestionó que Figueres proponga la creación de una comisión para la ética y lo increpó sobre los derroteros de dicha figura, pues, según dijo, el órgano carecería de competencia para actuar como Figueres lo plantea.

Feinzaig pronostica segunda ronda entre él y Figueres

En la primera ronda de preguntas directas entre candidatos, Eliécer Feinzaig, del Partido Liberal Progresista (PLP), le dijo a José María Figueres que “todo indica” que ellos dos pasarán a la segunda ronda en las elecciones de este domingo, y le preguntó cómo ordenaría las finanzas públicas.

“Ya lo hice cuando fui presidente, me tocó asumir una situación compleja y a lo largo de cuatro años bajamos el déficit a la mitad. La economía creció a más del 7%, bajamos la pobreza de 45.000 a 37.000, aumentamos las exportaciones en 53%, la inflación bajó al 2%. Eso lo hace un partido que tiene equipos de gente que sabe cómo se hacen las cosas, usted nos queda debiendo”, contestó Figueres.

Lineth Saborío Candidata del PUSC pidió respecto a los candidatos durante debate de Teletica.

Chaves dice que Fabricio Alvarado ‘no entiende’ de economía

Rodrigo Chaves, candidato del Partido Progreso Social Democrático, le dijo a Fabricio Alvarado que él no entiende de temas económicos. El ataque se lo lanzó cuando le preguntó por el tipo de cambio del dólar.

“Usted no pudo andar más lejos, me preocupa que le escribieron un guión de temas económicos complicados que no entiende. ¿Cómo va a escoger la opinión de economistas correcta? Si usted se equivoca el dólar se va a ¢1.500 y las tasas de interés se disparan”, criticó Chaves.

Saborío cuestiona interés de Fabricio Alvarado en canal seco

Lineth Saborío, candidata del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), le cuestionó a Fabricio Alvarado que prometa impulsar un canal verde interoceánico. La rojiazul le pidió revelar quiénes están “detrás” de la propuesta, así como si dichos interesados están entre sus contribuyentes de campaña.

Alvarado, aspirante presidencial de Nueva República, le respondió que el proyecto lo desarrollarían inversionistas privados, con quienes dijo no tener ninguna relación.

“No existe relación entre las empresas interesadas y nuestra campaña, mucho menos con el financiamiento, son empresas que están interesadas en participar para hacer de este proyecto una realidad”, dijo Alvarado.

Villalta a Figueres: ‘De milagro no quebró a la Caja’

En la primera ronda de preguntas directas entre los candidatos, José María Villalta, del Frente Amplio, le reclamó al liberacionista José María Figueres por “desfinanciar” los Ebáis durante su primer mandato. El frenteamplista le reclamó al verdiblanco por trasladar la administración de estos establecimientos a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) sin el presupuesto necesario para su operación.

“De milagro no quebró a la Caja”, le dijo Villalta a Figueres.

Lineth Saborío exige respeto a José María Figueres

Lineth Saborío, candidata del PUSC, le pidió un minuto a Ignacio Santos, cuando le tocó la palabra por primera vez. Santos se lo negó porque no estaba previsto. Entonces, Saborío aprovechó su tiempo, en el que debía hablar de pobreza, para exigir respeto a su contendor José María Figueres: “Pido que haya respeto, que se eliminen burlas, muecas en los que estamos en el debate. José María Figueres, si las demás personas no merecemos ese respeto, por lo menos a su investidura”.

El primer tema fue medidas concretas para atacar la pobreza en los primeros 100 días de gobierno. José María Figueres, del PLN, propuso aportar más recursos a organizaciones de atención social como las iglesias. José María Villalta, del Frente Amplio, propuso modificar la regla fiscal para las ayudas sociales.

Rodrigo Chaves, candidato del PPSD, dijo que eliminaría monopolios privados a empresarios que encarecen productos como el arroz. Fabricio Alvarado, de PNR, habló de la ampliación del aeropuerto de Liberia y de impulsar fondos de capital de riesgo a través de la Bolsa Nacional de Valores. Eliécer Feinzaig, del PLP, propuso eliminar impuestos a la importación a productos de la canasta básica y eliminando trabas que encarecen actividad productiva.