Rodrigo Arias es reelecto presidente de la Asamblea Legislativa con votos de cuatro partidos

Con votos de diputados de cuatro partidos políticos, el liberacionista Rodrigo Arias Sánchez, de 76 años, fue reelecto, este lunes 1.° de mayo, como presidente de la Asamblea Legislativa para el periodo 2023-2024.

Un acuerdo político facilitó su cómoda victoria, con 44 votos, frente a los diputados Gilberto Campos y Rocío Alfaro, de los partidos Liberal Progresista (PLP) y Frente Amplio (FA), respectivamente, quienes apenas sumaron siete y seis votos.

La alianza que aseguró la reelección de Arias Sánchez estuvo conformada por las bancadas de Liberación Nacional (PLN), del oficialista Progreso Social Democrático (PPSD), de la Unidad Social Cristiana (PUSC) y de Nueva República (PNR).

El pacto no derivó en ningún documento escrito o declaración conjunta sobre posibles acuerdos políticos, más allá de la evidente condición de garantizar la elección de representantes de cada una de esas agrupaciones en el Directorio legislativo.

Liberación y el PUSC se dejaron dos campos cada uno. Mientras que el partido de Gobierno y Nueva República obtuvieron una representación en la cúpula del Congreso. La conformación quedó de la siguiente manera:

Presidente: Rodrigo Arias (PLN)

Rodrigo Arias (PLN) Vicepresidenta: Gloria Navas (PNR)

Gloria Navas (PNR) Primera secretaria: María Marta Carballo (PUSC)

María Marta Carballo (PUSC) Segundo secretario: Manuel Morales (PPSD)

Manuel Morales (PPSD) Primera prosecretaria: Rosaura Méndez (PLN)

Rosaura Méndez (PLN) Segundo prosecretario: Carlos Andrés Robles (PUSC)

Presidente intentó conformar un bloque opositor a Rodrigo Arias Copiado!

Nueve de los diez diputados del oficialismo votaron por Rodrigo Arias, quien es el primer legislador de oposición en reelegirse en ese cargo. Solo la congresista Ada Acuña rompió la línea de la fracción y votó a favor de Gilberto Campos, del PLP.

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, recomendó a la fracción del PPSD dar su apoyo al liberacionista. Sin embargo, antes de hacerlo, el mandatario buscó conformar un bloque de oposición en contra Arias e, incluso, propuso candidatos para disputarle la reelección.

Para discutir esas posibilidades el gobernante había convocado a una reunión en Casa Presidencial, el 18 de abril, a las jefaturas de fracción del PUSC, PLP y PNR. Excluyó de aquel encuentro a los representantes del PLN y del Frente Amplio (FA).

Tras esa cita, Alejandro Pacheco, actual jefe de fracción del PUSC, relató a La Nación que el presidente Chaves sugirió como opciones a Horacio Alvarado o a Daniela Rojas, de la Unidad, o bien, a Gilberto Campos, del Liberal Progresista.

Sin embargo, dos días después, el gobernante se reunió con Rodrigo Arias y al término del encuentro declaró que recomendaría a la fracción de Gobierno apoyar su reelección.

Arias Sánchez es el primer diputado de oposición que es reelecto como Presidente del Congreso, con anterioridad solo legisladores oficialistas consiguieron la continuidad en ese cargo. El último fue Francisco Antonio Pacheco, quien presidió el primer poder de la República durante los cuatro años de la segunda administración de Óscar Arias Sánchez (2006-2010).

Sobre ese hecho histórico, Rodrigo Arias aseguró que es “una buena señal para la democracia costarricense”.

“Me parece también que habla muy bien de que todos veamos que es más importante formar consensos y buscar acuerdos en que podamos trabajar en conjunto. Cuando uno habla y ve los problemas de Costa Rica, la única palabra que existe es que tenemos que verlos en conjunto, que tenemos que trabajar todos juntos, son problemas inmensos. No lo puede hacer solo el Ejecutivo, no lo podemos hacer nosotros solos. Así que me parece que esta señal es buena y es parte del juego democrático”, aseguró Arias.

Decepción del Liberal Progresista en las negociaciones Copiado!

El Partido Liberal Progresista (PLP) se había declarado sorprendido del acuerdo que el Gobierno alcanzó con Liberación Nacional, apenas dos días después de las negociaciones con el presidente Chaves para disputarle la Presidencia de la Asamblea Legislativa a Rodrigo Arias.

Los diputados de esa agrupación habían apoyado la designación del liberacionista en la primera ocasión, hace exactamente un año. Producto de aquella negociación, habían logrado colocar a Gilberto Campos como primer prosecretario del Directorio.

Esta vez; no obstante, se quedaron sin un solo representante. Lo mismo sucedió con el Frente Amplio. Esas dos bancadas propusieron, por separado, sus propias papeletas.

El diputado Eliécer Feinzaig, jefe de la bancada Liberal Progresista, denunció que cuando los llegaron a buscar para negociar, ya existía un acuerdo previo de repartición de puestos que no les interesaba. Afirmó que el nuevo directorio es “bipartidista” y pactado por los “partidos tradicionales”.

Producto de aquel desencuentro, el PLP propuso a Gilberto Campos como su candidato a presidir el Congreso. No obstante, solo reunió siete votos, los seis de la fracción más el de la oficialista disidente, Ada Acuña.

Rodrigo Arias pide apoyo para proyectos del Gobierno sobre seguridad Copiado!

Al término de la elección de este 1.° de mayo, Rodrigo Arias ofreció su primer discurso como presidente del Congreso para la nueva legislatura. En ese espacio, el liberacionista fijó la inseguridad, el desempleo y la reactivación económica como prioridades en su segundo año al frente del primer poder de la República.

También urgió aprobar el combo de reformas propuestas por el gobierno de Rodrigo Chaves para frenar la oleada de homicidios y combatir las altas tasas de criminalidad.

“El fiel empeño y la buena voluntad que reconocemos haber encontrado en todas las fracciones no han sido suficientes para alcanzar amplios consensos transformativos. Seguimos acreedores de grandes adeudos históricos y nos compete a nosotros detener el camino hacia el abismo.

“Por ello, creo que debemos reflexionar y actuar de inmediato en cuatro grandes temas: combate a la inseguridad ciudadana, reactivación económica y lucha contra el desempleo, apoyo social a los sectores más vulnerables, así como atención urgente de la educación”, declaró.

Arias recordó a Samuel, un niño muerto por una bala perdida en la disputa de grupos narco en Zapote, para ejemplificar que el país está perdiendo la lucha de la seguridad ciudadana.

También apeló al correcto funcionamiento de las instituciones públicas y aprovechó para cuestionar fallos sensibles en entes de protección infantil.

“En los últimos días el país ha visto con estupor, enorme dolor y mucha indignación la violación de una niña y la desaparición de su bebé”, dijo en alusión al caso de Keibril Amira García, sustraída de los brazos de su madre de 13 años, el 9 de abril pasado.

“Todas las alarmas sonaron desde las más diversas instancias públicas. Las denuncias y las solicitudes de apoyo fueron presentadas. Sin embargo, el sistema que debió proteger a estas niñas falló. También ha fallado al no proteger a tantas otras niñas, jóvenes y mujeres víctimas de violencia. La Asamblea Legislativa tiene que ejercer su rol de control político sobre la administración de justicia y la institucionalidad a cargo”, agregó.

Arias también agradeció su reelección y dijo que representa un reconocimiento y un compromiso, en momentos en los que el país enfrenta problemas económicos y sociales y exige el trabajo mancomunado de los diputados, sin distingo de banderas.