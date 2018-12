"La he tratado desde hace muchos años y siempre he visto esas grandes virtudes en ella. Sobre todo, es una periodista ejemplar, quien ha tomado el camino de la confrontación no por la confrontación. Después de ver sus trabajos, uno se da cuenta de que ella siempre se preocupa por buscar un balance. También, ha sido una persona quien, sin ningún temor, ha denunciado las arbitrariedades que se han dado en su país, no solo durante el Orteguismo, sino en otras administraciones”, agregó.