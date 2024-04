Partido de Diego Miranda se asegura presidencia del Concejo Municipal de San José, tras firma de acuerdo multipartidista

El partido Juntos San José, del alcalde electo Diego Miranda, firmó este miércoles un acuerdo con las fracciones unipersonales de los partidos Liberal Progresista (PLP), Unidad Social Cristiana (PUSC), Frente Amplio (FA) y Más San José, y se aseguró los votos que le faltaban para conseguir la presidencia del Concejo Municipal capitalino.

La alianza incluye una serie de acuerdos programáticos, como el impulso de la transparencia y la rendición de cuentas, la mejora del manejo de residuos sólidos, la promoción del deporte y la cultura, la seguridad ciudadana, la modernización de la ciudad y la atención a personas en condición de vulnerabilidad.

Además, el pacto garantiza el apoyo de las cuatro fracciones a la candidatura de Mariana Zúñiga, de Juntos San José, para la presidencia del Concejo Municipal, y de Juan Diego Gómez, de Más San José, para la vicepresidencia.

El partido de Miranda necesitaba al menos seis de los 11 votos para obtener la presidencia del Concejo. Tanto su fracción como la del Partido Liberación Nacional (PLN) cuentan con tres regidores, mientras que otras cinco agrupaciones tienen una curul cada una: PLP, PUSC, FA, Más San José y Progreso Social Democrático (PPSD). La elección se realizará el próximo 1.° de mayo.

De previo a este acuerdo, el pasado 4 de marzo, Juntos también firmó un acuerdo con el regidor Brandon Guadamuz, del Frente Amplio, para apoyar la candidatura de Zúñiga. El pacto implica el compromiso mutuo de impulsar proyectos como la iluminación de espacios públicos, arborización, acceso al agua potable, sectorización del transporte público, descongestión del tráfico y promoción de la vivienda de interés social.

Los ediles firmantes de este nuevo acuerdo son Álvaro Salas, del PUSC; Juan Diego Gómez, de Más San José; José Manuel Jiménez, del PLP; Mariana Zúñiga, de Juntos; y David Contreras, regidor suplente del FA. También lo suscribió el alcalde electo.

De izquierda a derecha, Álvaro Salas, regidor del PUSC; Juan Diego Gómez, de Más San José; Diego Miranda, alcalde electo; Mariana Zúñiga, de Juntos; José Manuel Jiménez, del PLP; y David Contreras, regidor suplente del FA. (Twitter Diego Miranda)

Detalles del acuerdo

Las cinco fracciones políticas firmantes del acuerdo reconocieron que la transición hacia la nueva administración de la Municipalidad de San José requiere del apoyo de todos los partidos, por lo tanto, buscaron puntos de encuentro para generar un pacto en común. Esta agenda se divide en 11 puntos:

Respeto a la democracia en todas sus formas: Pluralidad en la conformación de las comisiones municipales, respeto a las discusiones y el debate de las propuestas en el Concejo Municipal, así como la búsqueda de consensos en beneficio del cantón. Relación con la administración del Gobierno Municipal: La autoridad municipal debe facilitar el acceso a informes y toda información requerida por el Concejo Municipal en pro de la transparencia y el trabajo del gobierno local. Transparencia y rendición de cuentas: Ante la existencia de un superávit, y la ineficiencia administrativa en la ejecución del presupuesto, aprobarán una auditoría externa que analice el accionar financiero y operativo de la municipalidad. Esta será de acceso al público. Deporte y cultura: Búsqueda de acuerdo en la aprobación del plan del Comité Cantonal de Deporte y Recreación, así como el fortalecimiento de las “Casas de la Cultura” y las bibliotecas públicas. Manejo de los residuos sólidos: Modernización de la recolección y tratamiento de residuos. Impulso a los centros de acopio de material reciclable. Inicio de un proyecto de compostaje en San José. Acceso democrático a la información: Mejora del acceso a internet gratuito en espacios públicos. Generación de una plataforma de servicios en línea de fácil uso para los usuarios, incluyendo el acceso a la información. Seguridad ciudadana: Fortalecimiento de la Policía Municipal apoyando su profesionalización y dotándola de recursos humanos y tecnológicos. Avance en un sistema de iluminación en espacios públicos. Atención a personas en condición de vulnerabilidad: Coordinación con el Ministerio de Seguridad Pública para intervenir centros clandestinos, lugares de prostitución infantil y otros establecimientos ilegales. Gestiones para atender a la población en condición de indigencia. Servicios municipales: Eficiencia y transparencia en la recaudación de impuestos. Promoción de la transformación digital del gobierno local. Simplificación de trámites. Maximización de los recursos disponibles. Ciudad resiliente: Fomento al uso eficiente de los recursos naturales y la sostenibilidad medioambiental. Avance en una estrategia de adaptación a la crisis climática, incluyendo programas de arborización y acceso al agua potable. San José Ciudad moderna: Mejora en la gestión de los sistemas de transporte público, facilitando la movilización a pie y en bicicleta. Sectorización de las terminales de buses para descongestionar el tránsito vehicular.

El alcalde electo de San José, Diego Miranda, recibió sus credenciales el pasado 11 de abril, en el Auditorio del Tribunal Supremo de Elecciones. Foto: (Marvin Caravaca)

Juntos, de tener un solo regidor, a presidir el Concejo Municipal

Mariana Zúñiga Pérez es una geógrafa de 29 años, quien actualmente es presidenta de Juntos San José. Ella fungió como regidora suplente de Diego Miranda durante los últimos cuatro años, los cuales estuvieron marcados por una fuerte oposición y una relación tensa con el alcalde saliente, el liberacionista Johnny Araya.

La Nación reportó en mayo del 2022 que Miranda había alertado desde diciembre del 2020 sobre presuntos nombramientos irregulares en juntas de educación capitalinas. Asimismo, en noviembre del 2021, luego de las detenciones y allanamientos por el Caso Diamante, Miranda afirmó que no le tomaba por sorpresa que Araya fuera uno de los investigados.

En setiembre del 2022 ocurrió uno de los principales hitos de esta tensa relación, cuando Miranda fue expulsado de una sesión del Concejo Municipal con escolta policial, bajo el argumento de que se votaría la apertura de una investigación en contra suya y de la regidora Andrea Rudín, entonces del Partido Acción Ciudadana (PAC) y ahora reelecta con Juntos como suplente de Zúñiga.

En marzo, Mariana Zúñiga reconoció que su partido buscaba conseguir el apoyo de las demás fracciones para liderar el Concejo Municipal. Aunque el primer acuerdo lo firmaron con el Frente Amplio, aseguró que no cerraban las puertas a ninguna otra agrupación.

“De entrada no descartamos a ninguna. Sin embargo, para nadie es un secreto que con la fracción del PLN tenemos diferencias respecto a temas medulares del manejo del Concejo Municipal que se ha dado en los últimos años. Además de que la campaña estuvo centrada en la necesidad de un cambio real para San José”, declaró la regidora electa.

El pasado 5 de febrero, en entrevista con La Nación, Diego Miranda reconoció que no sería fácil negociar con un Concejo Municipal dividido en fracciones de siete partidos políticos. El alcalde electo afirmó que tendrían que negociar para llegar a acuerdos constructivos.

“Sería un ejercicio de diálogo, de hacer política. No vamos a gobernar con holgura, pero es parte de la tarea. Sabíamos que no iba a ser una victoria fácil. Quitar a Liberación de este cantón ya era de por sí una hazaña, no esperábamos tener una fracción tan contundente, aunque sí nos golpea un poco no haber logrado al menos cuatro regidores”, declaró el político.

“Lo que tuvimos ayer (domingo de las elecciones) fue una pelea de David contra Goliat, vimos cómo Liberación sacó un montón de gente con camisetas, donde ellos tenían 80 personas, nosotros teníamos 40, pero los nuestros hicieron tres o cuatro veces más que lo que hicieron ellos”, destacó el alcalde electo.