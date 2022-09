Regidor expulsado del Concejo Municipal de San José con escolta policial

A la derecha de la imagen el regidor Diego Miranda, mientras era escoltado por un policía municipal. (Twitter Diego Miranda)

El regidor josefino por el partido Juntos, Diego Miranda, fue expulsado del Concejo Municipal de San José bajo escolta de la Policía Municipal, durante la sesión de este martes 13 de setiembre.

Según explicó Miranda a La Nación, lo sacaron con la justificación de que se votaría la apertura de un proceso administrativo en su contra, no obstante, nunca le dieron una fundamentación legal para ser vetado de la reunión.

Miranda aseguró que, desde la semana pasada, la auditoría interna del gobierno local envió al Concejo Municipal informes con el propósito de que se votara la apertura de una investigación en contra de él y de la regidora Andrea Rudín, del Partido Acción Ciudadana (PAC). Esta última salió voluntariamente del plenario municipal.

“Ni la auditoría ni la secretaria del Concejo dejaron que accediéramos a los expedientes, y hoy, cuando se está votando la moción del presidente municipal, se me dice que tengo que recusarme porque yo estoy investigado en los informes que manda el auditor de la municipalidad.

“Yo le dije que no me iba a recusar y que iba a hablar de que se me negó el derecho a conocer los informes, dije que iba a votar el expediente indistintamente de las consecuencias que eso trajera para mí. Pero el presidente municipal llamó a la Policía y me sacaron”, detalló Miranda.

El regidor destacó que no conoce las acusaciones por las cuales se le pretende investigar.

La Nación contactó al presidente del Concejo Municipal, Lenin Barrantes, regidor por el Partido Liberación Nacional (PLN), quien confirmó que la auditoría solicitó la apertura del procedimiento contra Miranda.

Además, afirmó que, posterior a la votación, Miranda se reintegró al plenario municipal.

Al consultársele bajo qué supuestos se abrió la investigación, Barrantes alegó que “el fondo no lo conocemos, eso es algo meramente del órgano, no puedo referirme. Es un procedimiento interno. (...) Nosotros no tenemos conocimiento. Es un acto confidencial”.

Respecto a la justificación jurídica solicitada por Miranda para abandonar el recinto, el presidente señaló que “por ser parte del proceso no puede participar de la votación. Él lo sabe, él lo sabe”.

Miranda declaró a este medio que “los informes son enviados al pleno del Concejo Municipal, entonces en teoría deberíamos poder conocerlos indistintamente de quién esté implicado. Obviamente, hay un tema de confidencialidad porque vienen en sobres sellados, pero deberíamos poder conocerlos”.

El regidor añadió: “Yo les pedí la fundamentación legal que estaban utilizando para que yo tenga que salir del recinto, pero no me la presentaron. (...) Voy a esperar a que me den acceso al expediente y lo voy a publicitar. A los funcionarios que están implicados en este tipo de actos irregulares voy a buscar la forma legal para presentar una denuncia en su contra por delitos en contra del honor y por mal procedimiento.

“Es un hecho inédito y preparado, evidentemente, elaborado para callarme a mí y a la regidora Rudín por denunciar la corrupción. Buscan intimidarnos”, concluyó Miranda.

