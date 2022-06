PAC logra arreglo con Banco Lafise para pagar deuda de ¢669 millones

El Partido Acción Ciudadana (PAC) logró un acuerdo con el Banco Lafise para saldar una deuda de ¢669 millones originada en la campaña que Luis Guillermo Solís ganó en el 2014.

La renegociación consiste en una ampliación del plazo de pago y la obtención de un periodo de gracia. La agrupación sostiene que el acuerdo es un alivio para las finanzas del partido después de afrontar su peor derrota electoral en las pasadas elecciones presidenciales.

Esta deuda es el mayor compromiso financiero del PAC con entidades bancarias.

El arreglo no varía el monto, sino que es una reestructuración que le permite ampliar el plazo y disminuir la cuota mensual, así como un periodo de gracia seis meses para retomar los pagos en diciembre de este año.

Hasta entonces, la agrupación apostará por las donaciones de sus militantes y simpatizantes para cumplir con los compromisos financieros y gastos mensuales.

Fabián Solano, presidente del PAC, dijo que “este es un paso fundamental en la hoja de ruta financiera que hemos trazado para sacar adelante al partido”.

De acuerdo con los estados financieros de la agrupación, para marzo del 2022, las deudas alcanzaban los ¢1.200 millones. En ese mes, el PAC recibió contribuciones por solo ¢850.000 de simpatizantes y ¢1 millón por los aportes de los diputados que representaron la agrupación entre el 2018 y 2022.

El PAC debe sobrevivir hasta el 2026 sin el aporte estatal al no obtener el mínimo de votos en las pasadas elecciones nacionales para cobrar deuda política. En esos comicios, apenas alcanzó el 0,66% de la votación presidencial y no obtuvo un solo diputado. Tampoco pudo obtener adelanto de esa contribución al no poder conseguir una garantía financiera, en las pasadas elecciones.

Además de la deuda con Lafise, la agrupación debe al Estado ¢430 millones de una condena de ¢627 millones por estafa en las elecciones del 2010. De ese saldo, debe pagar ¢100 millones, este 2022, según un acuerdo con la Procuraduría General de la República (PGR).