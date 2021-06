“Yo no tengo claro cómo se gestionaron en particular, puesto que el manejo del despacho de diputado de la República es un asunto complejo en el que, generalmente, intervienen distintas personas y no necesariamente se lleva un control estricto y específico de todas y cada unas de las gestiones que se hacen; eso sería tremendamente complicado. Para eso existe personal de apoyo en el despacho.