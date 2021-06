“Robert (Soto) le dice a Luis (Cartín) que estuvo bueno que le dijera a Óscar que la parte política no sirvió de nada y ambos coinciden en que Óscar no ha hecho nada y que con él, Óscar, la idea era que debía ser diferente a los demás diputados y Luis le dice que ya no hay que tomarlo en cuenta para nada, porque los dos coinciden en que creen que alguien lo asustó a Óscar con ellos.