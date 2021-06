Aunque el Registro Inmobiliario rechazó dar detalles sobre el procedimiento administrativo, por contener “información sensible de fincas y planos catastrados que son propiedad de particulares”, sí confirmó que no solo se investiga traslape de planos y fincas, sino también afectación a zonas ABRE (áreas bajo regímenes especiales), que serían para el caso particular la zona marítimo terrestre y la zona portuaria de Moín.