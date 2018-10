“Es importante señalar que no podemos seguir ejerciendo más presión sobre la clase trabajadora del sector público, se nos ha satanizado. El sector público se está viendo, y aprovechando muy mal creo yo, haciendo una polarización entre trabajadores del sector privado y trabajadores del sector público. Haciendo los comparativos, no tomando en cuenta que hay diferencias de responsabilidad, y que el mismo constituyente estableció que para trabajo igual en idénticas condiciones de eficiencia, salario igual. Por Dios, no podemos estar con la política del igualitico porque no se ejercen las mismas responsabilidades. Eso hay que tenerlo bien claro”, dijo Varela.