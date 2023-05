Jornadas laborales 4-3 se complican por golpe a Cinde, dice jefe del PLN

El proyecto de ley de jornadas laborales 4-3 tiene ahora un panorama de aprobación mucho más complicado debido al golpe que el gobierno de Rodrigo Chaves le dio a la Coalición Costarricense de Promoción de Inversiones (Cinde), con la cual rompió el convenio de atracción de inversión extranjera.

Así lo aseguró el jefe de la fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), Óscar Izquierdo, este jueves, en declaraciones a medios de comunicación. Agregó que él no puede asegurar que la iniciativa se llegue finalmente a aprobar en el plenario del Congreso.

“Me parece que el Gobierno, a su estilo, a regañadientes y a la fuerza, quieren sacar las cosas. Cinde fue uno de los creadores de la última propuesta de jornadas 4-3 y ahora rompe el Gobierno con la agencia y los deja en el aire para darle seguimiento a ese tema”, explicó el jefe liberacionista.

“Eso complica más al Gobierno, para sacar un proyecto. Si tiene a un brazo ejecutando una acción para convencer a la gente de eso y, de pronto, corta el brazo, dificulta la acción”, agregó.

El Gobierno le retiró el financiamiento a Cinde argumentando problemas presupuestarios, lo que ha despertado preocupaciones por la imagen internacional del país para la atracción de empresas extranjeras.

LEA MÁS: Manuel Tovar declaró que Cinde generó miles de empleos y ahora minimiza su papel

El proyecto de jornadas laborales permitiría trabajar cuatro días a la semana, con jornadas diurnas de 12 horas, con tres días de descanso. En el caso de jornadas nocturnas, serían tres días de labor y cuatro de descanso.

Plan podría archivarse Copiado!

Izquierdo reconoció que la iniciativa podría terminar archivada.

Manifestó que la última versión aprobada en la Comisión de Hacendarios, que ellos conocen como la moción cuatro, no tiene el visto bueno de la mayoría de las fracciones. Ahora, con la vía rápida que se le aprobó al expediente, no se lograría aprobar la versión construida en las mesas de diálogo intersectoriales.

“Me parece que dentro del razonamiento lógico, no se podría aprobar el proyecto de la moción 4, porque es claro que no convencía a las fracciones que tomaron la decisión de hacer mesas de trabajo y trajeron gente, estuvieron analizando los cambios que había que hacerle. Evidentemente, no convencía a las fracciones”, agregó el jefe del PLN.

Incluso, si lograran que se conociera el nuevo texto, el PLN querría hacerle cambios, dijo el legislador. “Tenemos observaciones”, enfatizó.

LEA MÁS: PLN pide a Chaves revertir rompimiento con Cinde para evitar ‘daño irreparable’ a la población

Esa versión fue construida, precisamente, con apoyo y asesoría de Cinde, pero su discusión sería casi imposible por los centenares de mociones que están en el camino del proyecto, pese a la vía rápida.

Aparte de que una mayoría de la tienda liberacionista tiene dudas sobre la iniciativa de jornadas 4-3, Izquierdo dijo a la prensa que “hay compañeros que han manifestado reservas muy fuertes al proyecto, no de plano en contra, pero sí reservas muy fuertes”.

El vocero de Liberación cuestionó que haya fracciones que quieran “aprobar lo que sea, con tal de aprobar una jornada 4-3″, sin importar los detalles de la propuesta.

En su intervención del 1.º de mayo como nuevo jefe del PLN, Izquierdo aseguró que los verdiblancos estarán “del lado de los trabajadores”, máxime que “es algo tan serio para el país”.

Por otro lado, el verdiblanco reconoció que hay una discusión sobre la cantidad de votos que necesita la iniciativa de jornadas 4-3 para su aprobación, pues algunos congresistas afirman que requiere una mayoría calificada, o sea, 38 votos, y otros que consideran que se aprueba con mayoría simple.

LEA MÁS: Diputados en ‘shock’ por decisión de Gobierno: ‘Desmantelar Cinde no tiene ni pies ni cabeza’

“Creo que el proyecto podría no pasar, si las fracciones toman conciencia de que no estaban de acuerdo con el texto que ahorita es la base del proyecto de ley y se fueron a las mesas de trabajo. Deberían ser responsables y decir ‘no, así como está, no pasa porque no estamos de acuerdo, tanto así que se hizo todo el ejercicio de las mesas de trabajo’”, puntualizó.