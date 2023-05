PLN pide a Chaves revertir rompimiento con Cinde para evitar ‘daño irreparable’ a la población

El secretario general del Partido Liberación Nacional (PLN), Miguel Guillén, pidió al gobierno de Rodrigo Chaves revertir el rompimiento del convenio con la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde).

Guillén descalificó los argumentos del Gobierno para rescindir el programa de atracción de inversión extranjera directa (IED) con esa agencia y sostuvo que Cinde ha sido “una turbina estratégica” para el crecimiento del país.

“En Liberación Nacional, solicitamos al Gobierno de la República revertir esta decisión tan equivocada que va a producir un daño irreparable a nuestra economía y a la condición de vida de los costarricenses, al clima de negocios y al impulso que debe recibir el crecimiento económico en un momento tan crítico, no solo para el país, sino para el mundo”, manifestó Guillén.

En esa misma línea, el secretario general liberacionista agregó: “Solicitamos igualmente al presidente Chaves no seguir estimulando el desmantelamiento de estas alianzas estratégicas como las del Gobierno con la Fundación Omar Dengo y con Cinde”.

LEA MÁS: Manuel Tovar declaró que Cinde generó miles de empleos y ahora minimiza su papel

Decisión injustificada Copiado!

Manuel Guillén calificó de error la decisión del presidente de la República, Rodrigo Chaves, y del ministro de Comercio Exterior, Manuel Tovar, de romper con Cinde.

El Gobierno anunció, este miércoles en la noche, que la tarea de atraer inversiones la asumirá directamente la Promotora de Comercio Exterior (Procomer), a pesar de que la experiencia de esa entidad pública es en promoción del comercio y encadenamientos productivos, no en atracción de inversiones.

“Las razones que ofrece el Gobierno para romper con Cinde son débiles e incoherentes porque las circunstancias nacionales e internacionales exigen, más bien, atraer más inversión y Cinde ha sido determinante en esa tarea para Costa Rica”, expresó Guillén.

Diputados de los partidos Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC) y Liberal Progresista (PLP) también criticaron fuertemente la decisión del Gobierno.

LEA MÁS: Diputados en ‘shock’ por decisión de Gobierno: ‘Desmantelar Cinde no tiene ni pies ni cabeza’

El ministro de Comercio Exterior argumentó complicaciones presupuestarias para transferir recursos públicos a Cinde, un ente privado, apolítico y sin fines de lucro.

Además, criticó que del total de empleo generado por sus labores de atracción de empresas en el 2022, solo un 4% se generó fuera de la gran área metropolitana (GAM).

No obstante, cuando a Manuel Tovar se le consultó cuántos puestos de trabajo había generado su ministerio o Procomer, el jerarca alegó que no es un tema de números. “Aquí el énfasis no es quién ha sido el responsable de no haber hecho, sino quién va a ser el responsable de qué es lo que tiene que hacer”, manifestó Tovar.

LEA MÁS: Cinde advierte de consecuencias para el país y responde críticas de ministro Tovar

Este jueves, la Junta Directiva de Cinde advirtió de repercusiones negativas para el país por el desfinanciamiento de su programa. Además, respondió a las críticas emanadas desde el Poder Ejecutivo con datos.

“Llamó la atención que el ministro desconoció la experiencia técnica acumulada de 40 años por parte de Cinde como la agencia encargada de atraer inversiones y generar empleo”, dice un comunicado de prensa.

La organización agregó que el eje número uno de trabajo, establecido en su plan de Visión Estratégica 2023-2025, es precisamente generar empleabilidad fuera del Valle Central.

“A la fecha, 36 empresas están establecidas en comunidades fuera de la GAM con el apoyo de Cinde. Tan solo en el 2022, diez de las 40 compañías atraídas se decidieron por una región fuera del Valle Central”, señaló Cinde..

Los 36 proyectos de inversión extranjera directa están ubicados en La Cruz, Liberia, Santa Cruz y Nicoya, en Guanacaste; Cóbano, Orotina, Puntarenas y Buenos Aires, en Puntarenas; Limón,Pococí, Siquirres y Guácimo, en Limón; San Carlos y Grecia, en Alajuela; y Pérez Zeledón, en San José.

Asimismo, recalcó que por cada dólar recibido durante el 2022, la organización logró un beneficio de $44 para el país.